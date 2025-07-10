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Нацбанк изучает сделку по покупке Hualing Group второго банка в Грузии
Нацбанк изучает сделку по покупке Hualing Group второго банка в Грузии
Sputnik Грузия
До 23 июля все желающие могут высказать свои мнения по поводу слияния банков 10.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-10T23:32+0400
2025-07-10T23:32+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии приступил к рассмотрению возможности слияния банка Basisbank, принадлежащего китайской компании Hualing Group, с системным банком страны Liberty Bank. Как поясняют в Нацбанке, слияние вызвано возможной покупкой Basisbank 95,99% доли Liberty Bank. Нацбанк рассмотрит соответствие сделки конкурентной среде, и до 23 июля все желающие могут высказать свои мнения по поводу слияния банков. Basisbank был основан в 1993 году. В 2012-м 90% акций банка приобрела компания Hualing Group, позже он увеличил свою долю до 92,3%. Активы банка на 31 декабря 2022 года составляли 1,9 миллиарда лари. Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Он обслуживает более 1,7 миллиона клиентов. Тендерная комиссия в мае 2022 года признала грузинский Liberty Bank победителем в конкурсе на выявление банка, который будет с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года выдавать пенсии и социальную помощь гражданам страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, liberty bank, hualing group, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, liberty bank, hualing group, национальный банк грузии
Нацбанк изучает сделку по покупке Hualing Group второго банка в Грузии
23:32 10.07.2025 (обновлено: 23:36 10.07.2025)
До 23 июля все желающие могут высказать свои мнения по поводу слияния банков
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии приступил к рассмотрению возможности слияния банка Basisbank, принадлежащего китайской компании Hualing Group, с системным банком страны Liberty Bank.
Как поясняют в Нацбанке, слияние вызвано возможной покупкой Basisbank 95,99% доли Liberty Bank.
Нацбанк рассмотрит соответствие сделки конкурентной среде, и до 23 июля все желающие могут высказать свои мнения по поводу слияния банков.
Basisbank был основан в 1993 году. В 2012-м 90% акций банка приобрела компания Hualing Group, позже он увеличил свою долю до 92,3%. Активы банка на 31 декабря 2022 года составляли 1,9 миллиарда лари.
Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Он обслуживает более 1,7 миллиона клиентов.
Тендерная комиссия в мае 2022 года признала грузинский Liberty Bank победителем в конкурсе на выявление банка, который будет с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года выдавать пенсии и социальную помощь гражданам страны.