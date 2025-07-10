https://sputnik-georgia.ru/20250710/natsbank-izuchaet-sdelku-po-pokupke-hualing-group-vtorogo-banka-v-gruzii-294117584.html

Нацбанк изучает сделку по покупке Hualing Group второго банка в Грузии

Нацбанк изучает сделку по покупке Hualing Group второго банка в Грузии

Sputnik Грузия

До 23 июля все желающие могут высказать свои мнения по поводу слияния банков 10.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-10T23:32+0400

2025-07-10T23:32+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии приступил к рассмотрению возможности слияния банка Basisbank, принадлежащего китайской компании Hualing Group, с системным банком страны Liberty Bank. Как поясняют в Нацбанке, слияние вызвано возможной покупкой Basisbank 95,99% доли Liberty Bank. Нацбанк рассмотрит соответствие сделки конкурентной среде, и до 23 июля все желающие могут высказать свои мнения по поводу слияния банков. Basisbank был основан в 1993 году. В 2012-м 90% акций банка приобрела компания Hualing Group, позже он увеличил свою долю до 92,3%. Активы банка на 31 декабря 2022 года составляли 1,9 миллиарда лари. Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Он обслуживает более 1,7 миллиона клиентов. Тендерная комиссия в мае 2022 года признала грузинский Liberty Bank победителем в конкурсе на выявление банка, который будет с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года выдавать пенсии и социальную помощь гражданам страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, liberty bank, hualing group, национальный банк грузии