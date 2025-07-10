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Новый рекорд – Грузия приняла более 2 миллионов туристов с начала года

Новый рекорд – Грузия приняла более 2 миллионов туристов с начала года

Sputnik Грузия

Несмотря на последние политические потрясения, сфера туризма бьет рекорды в Грузии 10.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-10T11:58+0400

2025-07-10T11:58+0400

2025-07-10T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Грузия приняла 3,2 миллиона международных путешественников в январе-июне 2025 года, 2,3 миллиона из которых были туристами, тем самым достигнув нового исторического максимума, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2025 года выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Что касается туристических визитов, они выросли на 6,9% по сравнению с двумя кварталами 2024 года.Лидеры по визитам в ГрузиюНаибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2025 года осуществили граждане России – почти 581,1 тысячи, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 56,6% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе.На втором месте – посещение страны воздушным путем (42,7% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались до 803,8 тысячи путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, тбилиси, азербайджан, израиль, тбилисский международный аэропорт