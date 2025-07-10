https://sputnik-georgia.ru/20250710/pari-sen-zhermen-khvichi-kvaratskheliya-vsukhuyu-obygral-real-i-sygraet-v-finale-klubnogo-chm-294109420.html
"Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия всухую обыграл "Реал" и сыграет в финале Клубного ЧМ
"Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия всухую обыграл "Реал" и сыграет в финале Клубного ЧМ
Sputnik Грузия
Победитель турнира получит около 125 млн долларов 10.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-10T12:57+0400
2025-07-10T12:57+0400
2025-07-10T12:59+0400
спорт
грузия
новости
франция
хвича кварацхелия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1e/293121852_0:274:1351:1033_1920x0_80_0_0_f4fb168af3ac6f29719a221fb50f7d81.jpg
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия уверенно обыграл мадридский "Реал" в полуфинале Клубного чемпионата мира – 4:0, и сыграет в финале с лондонским "Челси". Французы начали матч в высоком темпе, воспользовавшись ошибками защитников мадридцев: на 6-й минуте Усман Дембеле перехватил пас соперника, сделал пас на Фабиана Руиса, и тот реализовал свой момент – 1:0. Спустя три минуты отличился уже и сам Дембеле – 2:0. На 24-й минуте Руис оформил дубль, и "ПСЖ" повел в счете – 3:0. Хвича Кварацхелия вышел на поле с первых минут, несколько раз создал опасные моменты у ворот Куртуа, но был неточен. Во втором тайме "Реал" не смог создать голевых моментов, а парижский гранд экономил силы и лишь пытался сохранить преимущество. Луис Энрике дал отдохнуть нескольким игрокам. На 59-й минуте он заменил Кварацхелия. Под занавес встречи счет стал еще более разгромным – Гонсало Рамос забил на 88-й минуте (4:0). Теперь "ПСЖ" встретится с "Челси" в финале Клубного чемпионата мира 13 июля на стадионе "Метлайф".Победитель турнира получит около 125 млн долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1e/293121852_0:147:1351:1160_1920x0_80_0_0_5ae9b59810b412b6b5100b2cb25c16a7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, франция, хвича кварацхелия
спорт, грузия, новости, франция, хвича кварацхелия
"Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия всухую обыграл "Реал" и сыграет в финале Клубного ЧМ
12:57 10.07.2025 (обновлено: 12:59 10.07.2025)
Победитель турнира получит около 125 млн долларов
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия уверенно обыграл мадридский "Реал" в полуфинале Клубного чемпионата мира – 4:0, и сыграет в финале с лондонским "Челси".
Французы начали матч в высоком темпе, воспользовавшись ошибками защитников мадридцев: на 6-й минуте Усман Дембеле перехватил пас соперника, сделал пас на Фабиана Руиса, и тот реализовал свой момент – 1:0. Спустя три минуты отличился уже и сам Дембеле – 2:0. На 24-й минуте Руис оформил дубль, и "ПСЖ" повел в счете – 3:0.
Хвича Кварацхелия вышел на поле с первых минут, несколько раз создал опасные моменты у ворот Куртуа, но был неточен.
Во втором тайме "Реал" не смог создать голевых моментов, а парижский гранд экономил силы и лишь пытался сохранить преимущество. Луис Энрике дал отдохнуть нескольким игрокам. На 59-й минуте он заменил Кварацхелия.
Под занавес встречи счет стал еще более разгромным – Гонсало Рамос забил на 88-й минуте (4:0).
Теперь "ПСЖ" встретится с "Челси" в финале Клубного чемпионата мира 13 июля на стадионе "Метлайф".
Победитель турнира получит около 125 млн долларов.