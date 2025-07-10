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"Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия всухую обыграл "Реал" и сыграет в финале Клубного ЧМ

"Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия всухую обыграл "Реал" и сыграет в финале Клубного ЧМ

Sputnik Грузия

Победитель турнира получит около 125 млн долларов 10.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-10T12:57+0400

2025-07-10T12:57+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия уверенно обыграл мадридский "Реал" в полуфинале Клубного чемпионата мира – 4:0, и сыграет в финале с лондонским "Челси". Французы начали матч в высоком темпе, воспользовавшись ошибками защитников мадридцев: на 6-й минуте Усман Дембеле перехватил пас соперника, сделал пас на Фабиана Руиса, и тот реализовал свой момент – 1:0. Спустя три минуты отличился уже и сам Дембеле – 2:0. На 24-й минуте Руис оформил дубль, и "ПСЖ" повел в счете – 3:0. Хвича Кварацхелия вышел на поле с первых минут, несколько раз создал опасные моменты у ворот Куртуа, но был неточен. Во втором тайме "Реал" не смог создать голевых моментов, а парижский гранд экономил силы и лишь пытался сохранить преимущество. Луис Энрике дал отдохнуть нескольким игрокам. На 59-й минуте он заменил Кварацхелия. Под занавес встречи счет стал еще более разгромным – Гонсало Рамос забил на 88-й минуте (4:0). Теперь "ПСЖ" встретится с "Челси" в финале Клубного чемпионата мира 13 июля на стадионе "Метлайф".Победитель турнира получит около 125 млн долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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