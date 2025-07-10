https://sputnik-georgia.ru/20250710/premer-rezolyutsiya-evroparlamenta--pozor-i-shantazh-naroda-gruzii-294116300.html
Премьер: резолюция Европарламента – позор и шантаж народа Грузии
Премьер: резолюция Европарламента – позор и шантаж народа Грузии
Sputnik Грузия
Очень позорно шантажировать грузинский народ лишь за то, что он не вернул к власти коллективное "Национальное движение", заявил премьер 10.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-10T19:50+0400
2025-07-10T19:50+0400
2025-07-10T19:50+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Принятая Европарламентом резолюция является позорной и попыткой шантажировать грузинский народ за отказ вернуть к власти коллективное "Национальное движение", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В резолюции указывается, что Европарламент не признает правительство "Грузинской мечты", также содержатся требования об освобождении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, проведении новых парламентских выборов и признании легитимности Саломе Зурабишвили как официального представителя законной власти от Грузии. По словам главы грузинского правительства, очень позорно шантажировать грузинский народ лишь за то, что он не вернул к власти коллективное "Национальное движение". Как отметил премьер, европейские бюрократы должны почувствовать ответственность, в том числе за то, что в 2004-2012 годах они зажигали зеленый свет прежним властям в отношении тех тяжелейших преступлений, которые те совершали. По словам премьера, действия европейских структур, включая принятие резолюций и шантаж в адрес грузинского народа, подрывают доверие к европейским институтам в Грузии. Он отметил, что, согласно европейским исследованиям, уровень доверия к этим структурам снизился примерно на 20%, и призвал не удивляться этому в условиях, когда грузинский народ подвергается позорному давлению за свой политический выбор. Что написано в резолюции В резолюции Европарламент подтверждает свою солидарность с грузинским народом и непоколебимую поддержку его законных европейских и евроатлантических устремлений и желания жить в процветающей и демократической стране. Кроме того, Европарламент называет задержания оппозиционных политиков в Грузии за последнее время "политически мотивированными" и "лишенными достаточных юридических оснований" и требует, чтобы грузинские власти воздерживались от применения силы, уважали свободы собраний и выражения мнений и аннулировали недавно принятое законодательство, направленное на "подавление" народных протестов, в частности, посредством непомерных штрафов. Наконец, Европарламент выражает глубокое сожаление по поводу того, что правящая партия "Грузинская мечта" не смогла воспользоваться исторической возможностью, предоставленной Грузии как стране-кандидату, для продвижения по пути европейской интеграции. При этом в резолюции указано, что страна при правлении "Грузинской мечты" не продвинулась вперед, а фактически даже регрессировала в отношении ключевых положений тех девяти шагов, которые Еврокомиссия определила для страны на пути к интеграции в ЕС. Европарламент подчеркивает необходимость немедленного и всестороннего аудита политики ЕС в отношении Грузии в связи с "продолжающимся откатом демократии" и все более "репрессивной политической и законодательной средой" и призывает Комиссию пересмотреть выполнение Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией. В резолюции впервые названы имена лидеров правящей партии Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили, Вахтанга Гомелаури, Кахи Каладзе и Ираклия Гарибашвили как ответственных за ухудшение политического процесса в Грузии путем содействия откату демократии. Европарламент призывает к введению персональных санкций против Бидзины Иванишвили, членов его семьи и его компаний. В резолюции слышны призывы к представителям ЕС и государствам-членам, а также к европарламентариям воздерживаться от встреч с "представителями режима". Отмечается признание Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и представителем грузинского народа. Парадоксально, но Европарламент все равно призывает оппозицию воспользоваться возможностью, представленной им приближающимися выборами в органы местного самоуправления, чтобы отразить единство грузинского народа в пользу демократии и верховенства закона, как это уже было продемонстрировано во время "мирных протестов" в ноябре-декабре 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, европарламент, еврокомиссия, грузия - евросоюз
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, европарламент, еврокомиссия, грузия - евросоюз
Премьер: резолюция Европарламента – позор и шантаж народа Грузии
Очень позорно шантажировать грузинский народ лишь за то, что он не вернул к власти коллективное "Национальное движение", заявил премьер
ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Принятая Европарламентом резолюция является позорной и попыткой шантажировать грузинский народ за отказ вернуть к власти коллективное "Национальное движение", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В резолюции указывается, что Европарламент не признает правительство "Грузинской мечты", также содержатся требования об освобождении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, проведении новых парламентских выборов и признании легитимности Саломе Зурабишвили как официального представителя законной власти от Грузии.
"Это очередная, если я не ошибаюсь, уже седьмая, абсолютно позорная резолюция Европарламента. Я считаю, за это должна взять на себя ответственность вся бюрократия Евросоюза. Это не только позорный шаг Европарламента – за это, на мой взгляд, должна нести ответственность вся европейская бюрократия", – заявил Кобахидзе.
По словам главы грузинского правительства, очень позорно шантажировать грузинский народ лишь за то, что он не вернул к власти коллективное "Национальное движение". Как отметил премьер, европейские бюрократы должны почувствовать ответственность, в том числе за то, что в 2004-2012 годах они зажигали зеленый свет прежним властям в отношении тех тяжелейших преступлений, которые те совершали.
"Пытки людей, рэкет, захват телеканалов, передача территорий... На все это режим Саакашвили и "Национального движения" получал зеленый свет именно от тех же самых бюрократов, от постсоветских политиков, которые сегодня говорят позорным языком и принимают позорные резолюции", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, действия европейских структур, включая принятие резолюций и шантаж в адрес грузинского народа, подрывают доверие к европейским институтам в Грузии. Он отметил, что, согласно европейским исследованиям, уровень доверия к этим структурам снизился примерно на 20%, и призвал не удивляться этому в условиях, когда грузинский народ подвергается позорному давлению за свой политический выбор.
В резолюции Европарламент подтверждает свою солидарность с грузинским народом и непоколебимую поддержку его законных европейских и евроатлантических устремлений и желания жить в процветающей и демократической стране.
Кроме того, Европарламент называет задержания оппозиционных политиков в Грузии за последнее время "политически мотивированными" и "лишенными достаточных юридических оснований" и требует, чтобы грузинские власти воздерживались от применения силы, уважали свободы собраний и выражения мнений и аннулировали недавно принятое законодательство, направленное на "подавление" народных протестов, в частности, посредством непомерных штрафов.
Также Европарламент выражает особую обеспокоенность по поводу растущего числа "политических" заключенных и призывает к их немедленному и безоговорочному освобождению.
Наконец, Европарламент выражает глубокое сожаление по поводу того, что правящая партия "Грузинская мечта" не смогла воспользоваться исторической возможностью, предоставленной Грузии как стране-кандидату, для продвижения по пути европейской интеграции.
При этом в резолюции указано, что страна при правлении "Грузинской мечты" не продвинулась вперед, а фактически даже регрессировала в отношении ключевых положений тех девяти шагов, которые Еврокомиссия определила для страны на пути к интеграции в ЕС.
Европарламент подчеркивает необходимость немедленного и всестороннего аудита политики ЕС в отношении Грузии в связи с "продолжающимся откатом демократии" и все более "репрессивной политической и законодательной средой" и призывает Комиссию пересмотреть выполнение Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией.
В резолюции впервые названы имена лидеров правящей партии Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили, Вахтанга Гомелаури, Кахи Каладзе и Ираклия Гарибашвили как ответственных за ухудшение политического процесса в Грузии путем содействия откату демократии. Европарламент призывает к введению персональных санкций против Бидзины Иванишвили, членов его семьи и его компаний.
По мнению Европарламента, политика непризнания легитимности однопартийного парламента и назначенного им президента Михаила Кавелашвили должна продолжаться до тех пор, пока не произойдут ощутимые изменения в политическом курсе Грузии и не будут проведены новые свободные и справедливые парламентские выборы.
В резолюции слышны призывы к представителям ЕС и государствам-членам, а также к европарламентариям воздерживаться от встреч с "представителями режима". Отмечается признание Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и представителем грузинского народа.
Парадоксально, но Европарламент все равно призывает оппозицию воспользоваться возможностью, представленной им приближающимися выборами в органы местного самоуправления, чтобы отразить единство грузинского народа в пользу демократии и верховенства закона, как это уже было продемонстрировано во время "мирных протестов" в ноябре-декабре 2024 года.