https://sputnik-georgia.ru/20250710/prigovor-vynesen-esche-odnomu-uchastniku-antipravitelstvennykh-aktsiy-v-tbilisi-294112288.html

Приговор вынесен еще одному участнику антиправительственных акций в Тбилиси

Приговор вынесен еще одному участнику антиправительственных акций в Тбилиси

Sputnik Грузия

В ходе акций протеста пострадали более 170 сотрудников полиции, к ответственности за противоправные действия привлечены около 32 человек 10.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-10T18:49+0400

2025-07-10T18:49+0400

2025-07-10T18:49+0400

происшествия

грузия

новости

тбилисский городской суд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/07/264211041_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_58ca49186d45076c6d7b655a1be40de0.jpg

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил участника антиправительственных акций протеста, 19-летнего Сабу Джикия, к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы. Джикия признан виновным в нападении на сотрудника полиции. По данным прокуратуры, он пнул спецназовца на акции протеста в Тбилиси. Приговор, который огласила судья Тамар Мчедлишвили, вызвал волнения в зале суда и во дворе здания. Родные осужденного и оппозиционные активисты выразили недовольство прозвучавшим приговором. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд