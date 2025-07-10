https://sputnik-georgia.ru/20250710/svobodnaya-torgovlya-i-pryamoe-aviasoobschenie--gruziya-i-yaponiya-natseleny-na-uglublenie-svyazey-294110834.html

Свободная торговля и прямое авиасообщение – Грузия и Япония нацелены на углубление связей

Свободная торговля и прямое авиасообщение – Грузия и Япония нацелены на углубление связей

Sputnik Грузия

Грузия представила Японии проект соглашения об экономическом сотрудничестве, предусматривающий создание межправительственной экономической комиссии 10.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-10T15:45+0400

2025-07-10T15:45+0400

2025-07-10T15:45+0400

экономика

грузия

новости

япония

мариам квривишвили

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Важность заключения соглашения о свободной торговле между Грузией и Японией, соглашения в области гражданской авиации, открытия прямого авиасообщения между странами и создание межправительственной экономической комиссии глава Минэкономики Грузии обсудила с послом Японии, сообщила пресс-служба грузинского экономического ведомства. Министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили встретилась с послом Японии в Грузии Ишизукой Хидеки, с которым обсудила приоритетные направления торгово-экономических отношений между двумя странами. Грузия представила Японии проект соглашения об экономическом сотрудничестве, предусматривающий создание межправительственной экономической комиссии. "На встрече была подчеркнута важность наличия эффективной площадки для обсуждения экономических вопросов между странами в виде межправительственной экономической комиссии, в рамках которой можно было бы оперативно решать все приоритетные экономические вопросы между двумя странами", – говорится в сообщении. Кроме того, в ходе встречи были отмечены позитивные тенденции в двусторонних экономических связях, наметившиеся после вступления в силу соглашения о взаимной защите инвестиций между странами. Грузия и Япония заключили соглашение о защите инвестиций и соглашение о совместном кредитном механизме, которые поощрят японские инвестиции в Грузию в ноябре 2022 года. При этом стороны подчеркнули, что имеется большой потенциал экономического сотрудничества, в том числе в сферах торговли, энергетики, транспорта и логистики, информационных технологий, туризма, гражданской авиации, морского транспорта, инвестиций и других. На встрече обсуждалась важность открытия прямого авиасообщения между Грузией и Японией, что будет способствовать развитию сотрудничества между странами, особенно в сфере туризма. Также было уделено внимание вопросу подписания соглашения о сотрудничестве в области гражданской авиации. Квривишвили поблагодарила японскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за помощь, которую Япония оказывает Грузии с момента обретения ею независимости. Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры. Внешнеторговый оборот между странами в 2024 году сократился на 10,3% и составил 560,3 миллиона доллара. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, япония, мариам квривишвили