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Трое иностранцев задержаны в Аджарии за незаконный оборот наркотиков
Трое иностранцев задержаны в Аджарии за незаконный оборот наркотиков
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 10.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-10T17:52+0400
2025-07-10T17:52+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Граждане Израиля, России и Беларуси задержаны полицией Аджарии по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанным 21, 28 и 41 год. Они обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Им грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. В результате обыска в домах задержанных изъяли наркотические средства в особо крупном размере (мефедрон, метадон и альфа-PVP). Изъяты также предметы, необходимые для упаковки наркотиков. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта этого года, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. Самая крупная партия наркотиков (298 килограммов героина) была изъята в Грузии 18 июня после проверки груза, который везли из Армении в Европу. Стоимость изъятого товара на черном рынке превышает 30 миллионов долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, аджария
происшествия, грузия, новости, тбилиси, аджария
Трое иностранцев задержаны в Аджарии за незаконный оборот наркотиков
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Граждане Израиля, России и Беларуси задержаны полицией Аджарии по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД.
Задержанным 21, 28 и 41 год. Они обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Им грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
В результате обыска в домах задержанных изъяли наркотические средства в особо крупном размере (мефедрон, метадон и альфа-PVP). Изъяты также предметы, необходимые для упаковки наркотиков.
Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта этого года, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков.
Самая крупная партия наркотиков (298 килограммов героина) была изъята в Грузии 18 июня после проверки груза, который везли из Армении в Европу. Стоимость изъятого товара на черном рынке превышает 30 миллионов долларов.