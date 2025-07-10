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Трое иностранцев задержаны в Аджарии за незаконный оборот наркотиков

Трое иностранцев задержаны в Аджарии за незаконный оборот наркотиков

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 10.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-10T17:52+0400

2025-07-10T17:52+0400

2025-07-10T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Граждане Израиля, России и Беларуси задержаны полицией Аджарии по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанным 21, 28 и 41 год. Они обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Им грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. В результате обыска в домах задержанных изъяли наркотические средства в особо крупном размере (мефедрон, метадон и альфа-PVP). Изъяты также предметы, необходимые для упаковки наркотиков. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта этого года, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. Самая крупная партия наркотиков (298 килограммов героина) была изъята в Грузии 18 июня после проверки груза, который везли из Армении в Европу. Стоимость изъятого товара на черном рынке превышает 30 миллионов долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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