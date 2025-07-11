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СВО: Россия рубит логистику Запада

СВО: Россия рубит логистику Запада

Sputnik Грузия

Российские высокоточные удары становятся все более разрушительными для объектов ВСУ, логистики НАТО и "украинского проекта" в целом. Дополнительные... 11.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-11T20:47+0400

2025-07-11T20:47+0400

2025-07-11T20:47+0400

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АЛМАТЫ, 11 июл — Sputnik. ВС России 9 и 10 июля нанесли новые групповые удары оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными БПЛА по инфраструктуре аэродромов ВСУ, военным объектам портовой логистики и украинским сборочным "филиалам" натовского ВПК. По информации Минобороны РФ, все назначенные цели поражены.Сегодня прилетело по цехам сборки беспилотников на заводе "Артем" и предприятии "Кузница на Рыбальском". Традиционно достается логистике аэропорта Борисполь и одесским портам. Ударные "Герани" в переговорах не участвуют, гиперзвуковые "Искандеры" и "Кинжалы" пленных не берут. После масштабных ударов небо над Киевом плотно и надолго затянуто дымом.Украинские марионетки НАТО – в отчаянии, ведь в российском "залпе" 9 июля они насчитали 728 беспилотников и 13 ракет (абсолютный мировой рекорд, но не предел). Массированный удар пришелся по авиабазам, другим военным объектам, каналам "жизненно важных поставок западного оружия". Судя по кадрам "объективного контроля" в Сети, больше других пострадали аэродромы ВСУ, перевалочные базы иностранной военной помощи. В частности, аэродром "Озерный" в Житомирской области и сборочные цехи завода "Мотор" в городе Луцке – всего в 80 км от польской границы.Наблюдая в небе над Западной Украиной сотни российских дронов и ракет, Войско польское с перепуга регулярно поднимает в воздух авиацию – для защиты своего воздушного пространства, приводит в "высшую степень готовности" радиолокационные системы и зенитные ракетные комплексы. Союзники знают, что украинская ПВО хороша только в докладах. Между тем западные военные аналитики прогнозируют дальнейший рост производства БПЛА в России и применение до 1000 ударных дронов "Герань" ежесуточно.Возвращение в реальностьМиротворческий потенциал президента США Дональда Трампа явно противоречит лозунгу: "Америка – превыше всего", поэтому Нобелевская премия мира уходит в закат. Осознав всю сложность дипломатического урегулирования украинского конфликта, обитатели Белого дома идут привычным и простым путем – готовят дополнительные поставки оружия киевскому режиму. Американский конгресс близок к принятию новых санкций в отношении России. Натовская прокси-война продолжает диалектический дрейф к прямому вооруженному конфликту с РФ, к которому Запад не готов технологически.Соединенные Штаты 9 июля возобновили поставки определенных вооружений, включая 155-мм артиллерийские снаряды и управляемые ракеты (GMLRS). Киев просит дополнительные ЗРК Patriot, но с этим сложнее – комплексов на всех союзников США не хватает. Каждая батарея стоит 1 млрд долларов, одна зенитная ракета – 3,8 млн долларов. Полный залп батареи – 32 ракеты – обходится почти в 122 млн долларов. Украинский ТВД ежесуточно требует расхода, как минимум, сотни ракет ЗРК Patriot. Возможности Пентагона ограничены – осталось 25 процентов от необходимого запаса. Американский ВПК способен произвести от 500 до 750 зенитных ракет PAC-3 в год. Ситуация с боеприпасами безнадежна.Европейские союзники не доверяют эмоциональным "метаниям" Трампа, опасаются непредсказуемой внешней политики США, но самостоятельно изобразить перед Россией "стального ежа" не могут. К примеру, Польша больше всех в ЕС тратит на военные расходы и способна произвести 5000 артиллерийских снарядов в год – это расход одного дня боев украинской армии. Варшава планирует к 2028 году в 40 раз нарастить выпуск 155-мм снарядов, что будет означать готовность к 40-дневной войне. Аналогичная производительность ВПК свойственна всем европейским странам НАТО.С другой стороны, РФ стремительно нарастила производство оружия и боеприпасов в десятки раз, ресурсы безграничны. Российские войска постоянно продвигаются вперед на украинском ТВД и только в июне взяли под контроль 556 квадратных километров территории – крупнейшая потеря ВСУ за один месяц. Неслучайно издание The American Conservative констатировало: "Россия уже давно выигрывает войну. Когда западные СМИ больше не могли скрывать этот факт, они отказались упоминать о наступлении России". Однако "молчание ягнят" не изменит суровой реальности, в которую придется вернуться руководству США и других стран НАТО.Любая война на 90 процентов – потенциал ВПК и логистика. Когда Россия массированными воздушными ударами уничтожает западные арсеналы на Украине, методично рубит логистику, сборочное производство дронов, это лишает США и НАТО всяких надежд на приемлемое для них завершение конфликта. Трамп еще пытается играть в "глобокопа", однако финал прокси-войны предопределен: большее количество оружия для ВСУ лишь на время отодвинет неизбежное стратегическое поражение Запада. Американская эвакуация из Вьетнама и Афганистана померкнет в сравнении с позорным крахом "украинского проекта" (а это была попытка втащить НАТО на Украину). Раньше или позже, западные политики увидят мир таким, каков он есть. И себя – на обочине этого сурового, но справедливого мира.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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