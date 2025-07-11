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Более 2% взрослого населения Грузии сидит на игле – нарколог

Более 2% взрослого населения Грузии сидит на игле – нарколог

Sputnik Грузия

Правительство Грузии ужесточило наркополитику и ограничило доступ к заместительной терапии частными субъектами 11.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-11T15:49+0400

2025-07-11T15:49+0400

2025-07-11T15:49+0400

общество

грузия

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наркопреступления в грузии

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Около 49 тысяч человек в Грузии потребляет инъекционные наркотики, заявил нарколог, глава исследовательского центра "Альтернатива Джоржия" Давид Отиашвили. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. Кроме того, введено принудительное лечение для совершивших наркопреступления. "На сегодняшний день речь идет о 49 000 потребителях инъекционных наркотиков, что составляет чуть более 2% взрослого населения. Это довольно высокий показатель", – сказал Отиашвили. При этом он отметил, что благодаря заместительной терапии число потребляющих наркотики значительно сократилось. Правительство Грузии в июне приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами, а также ввести строгий контроль за выписыванием рецептов. Бесплатная программа, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года. Такие же услуги предоставляют частные компании, но уже платно. Программа доступна в Тбилиси, Телави, Озургети, Поти, Кутаиси, Зестафони, Сачхере, Зугдиди, Гори, Боржоми, Кобулети и Батуми. В Тбилиси, Кутаиси и Кобулети, помимо метадоновой заместительной терапии, доступна также субоксиновая заместительная терапия. На конец 2024 года в программе были зарегистрированы 12 тысяч человек. Иностранные граждане могут воспользоваться программой только в том случае, если они уже пользовались ею у себя на родине. Заместительная терапия (ЗТ) – это метод лечения, при котором недостающие или отсутствующие в организме вещества (гормоны, ферменты, другие лекарственные препараты) заменяются искусственными или естественными аналогами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, наркопреступления в грузии