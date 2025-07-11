https://sputnik-georgia.ru/20250711/chto-my-edim-u-zhitelya-kurorta-gruzii-izyali-ne-sootvetstvuyuschiy-normam-sanitarii-syr-294126335.html

Что мы едим: у жителя курорта Грузии изъяли не соответствующий нормам санитарии сыр

Что мы едим: у жителя курорта Грузии изъяли не соответствующий нормам санитарии сыр

Sputnik Грузия

Всего изъято 250 килограммов сыра, в том числе копченого сулугуни, и 192 банки мацони 11.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-11T22:46+0400

2025-07-11T22:46+0400

2025-07-11T22:46+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Сотрудники Агентства продовольствия обнаружили кустарное производство молочных продуктов в курортном городе Кобулети, на побережье Черного моря. Как установили инспекторы, производитель с нарушением санитарно-гигиенических норм и стандартов безопасности кустарно готовил сыр и мацони. Всего изъято 250 килограммов сыра, в том числе копченого сулугуни, и 192 банки мацони. Сам гражданин был оштрафован, а его производство – закрыто. Проверки производителей молочных продуктов Агентство продовольствия осуществляет регулярно. С начало года было осуществлено 3 575 проверок и выявлено 31 кустарное производство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, кобулети, национальное агентство продовольствия грузии, сыр