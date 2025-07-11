https://sputnik-georgia.ru/20250711/do-150-meropriyatiy-v-13-stranakh--chto-gruziya-delaet-dlya-populyarizatsii-svoego-vina-294125048.html

До 150 мероприятий в 13 странах – что Грузия делает для популяризации своего вина

До 150 мероприятий в 13 странах – что Грузия делает для популяризации своего вина

Sputnik Грузия

При участии иностранных профессионалов винной отрасли в Грузии было проведено 8 винных туров 11.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-11T19:50+0400

2025-07-11T19:50+0400

2025-07-11T19:50+0400

грузия

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грузинское вино

национальное агентство вина

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Грузинское вино было представлено на 18 выставках/фестивалях и 137 дегустационных семинарах в 13 странах мира за шесть месяцев 2025 года для повышения экспортного потенциала и диверсификации рынков сбыта, говорится в сообщении Национального агентства вина. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина потратит 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. При участии иностранных профессионалов винной отрасли в Грузии было проведено 8 винных туров, в ходе которых грузинские вина дегустировали на местах винные мастера, эксперты, сомелье и представители коммерческого сектора из Германии, Японии, Китая, Великобритании, США и других стран мира. А вот Россию грузинское вино давно покорило – за пять месяцев 2025 года 63% общего объема экспорта вина пришлось именно на РФ. В этом году в Грузии прошло 15 выставок/фестивалей и четыре дегустации/конкурса. Национальное агентство вина продолжает реализацию государственной программы софинансирования маркетинговых расходов компаний, экспортирующих свою продукцию в различные страны мира, за исключением стран СНГ и ГУАМ. В рамках этой программы в 2025 году девять грузинских винодельческих компаний получили в общей сложности 692 969 лари в качестве софинансирования. Грузинское вино Вино занимает четвертую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 3,8% всего экспорта. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в январе-мае текущего года Грузия экспортировала вино на сумму 97,7 миллиона долларов, что на 30,5% меньше аналогичного показателя 2024 года. За этот период из Грузии в РФ вывезли 20,8 тысячи тонн вина, стоимостью 97,7 миллиона долларов, что на 30,5% меньше аналогичного показателя 2024 года. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, культура, новости, грузинское вино, национальное агентство вина