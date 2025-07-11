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Глава МИД Грузии примет участие в Дубровникском форуме в Хорватии
Глава МИД Грузии примет участие в Дубровникском форуме в Хорватии
Sputnik Грузия
В рамках визита также запланированы двусторонние встречи Бочоришвили с коллегами из разных стран 11.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-11T23:36+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили отправилась в Хорватию, где примет участие в Дубровникском форуме, сообщает пресс-служба МИД Грузии . Дубровникский форум – ежегодный форум, проводимый в Хорватии. В этом году он пройдет под названием "Направление перемен". В форуме принимают участие политические лидеры различных государств, министры иностранных дел, эксперты и представители академической сферы, а также другие высокопоставленные официальные лица. В рамках визита также запланированы двусторонние встречи Бочоришвили с коллегами из разных стран. Поэтому в этом году Дубровникский форум будет исследовать пути к миру, достоинству и обновлению в мире. В течение двух дней на Дубровникском форуме этого года пройдут 17 панельных дискуссий по широкому кругу тем, включая геополитические вызовы и торговые отношения между континентами, но также будет уделено внимание и определенным регионам и их взаимосвязям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, хорватия, мака бочоришвили, мид грузии
грузия, новости, политика, хорватия, мака бочоришвили, мид грузии
Глава МИД Грузии примет участие в Дубровникском форуме в Хорватии
В рамках визита также запланированы двусторонние встречи Бочоришвили с коллегами из разных стран
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили отправилась в Хорватию, где примет участие в Дубровникском форуме, сообщает пресс-служба МИД Грузии .
Дубровникский форум – ежегодный форум, проводимый в Хорватии. В этом году он пройдет под названием "Направление перемен".
"Вышеуказанный форум является важной площадкой для международного диалога, где участники обсуждают региональные, европейские и глобальные вызовы, пути их решения, геополитические изменения и новые возможности для сотрудничества", – отмечается в сообщении.
В форуме принимают участие политические лидеры различных государств, министры иностранных дел, эксперты и представители академической сферы, а также другие высокопоставленные официальные лица.
В рамках визита также запланированы двусторонние встречи Бочоришвили с коллегами из разных стран.
По данным организаторов, название "Направление перемен", с одной стороны, признает, что международное сообщество продолжает находиться в периоде глубокой неопределенности и повышенного риска, а с другой, охватывает новые начинания, события и возможности, которые возникают благодаря новому политическому руководству, пришедшему к власти по обе стороны Атлантики, а также в других регионах.
Поэтому в этом году Дубровникский форум будет исследовать пути к миру, достоинству и обновлению в мире.
В течение двух дней на Дубровникском форуме этого года пройдут 17 панельных дискуссий по широкому кругу тем, включая геополитические вызовы и торговые отношения между континентами, но также будет уделено внимание и определенным регионам и их взаимосвязям.