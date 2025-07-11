https://sputnik-georgia.ru/20250711/glava-mid-gruzii-primet-uchastie-v-dubrovnikskom-forume-v-khorvatii-294126603.html

Глава МИД Грузии примет участие в Дубровникском форуме в Хорватии

Глава МИД Грузии примет участие в Дубровникском форуме в Хорватии

Sputnik Грузия

В рамках визита также запланированы двусторонние встречи Бочоришвили с коллегами из разных стран 11.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-11T23:36+0400

2025-07-11T23:36+0400

2025-07-11T23:36+0400

грузия

новости

политика

хорватия

мака бочоришвили

мид грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22800/84/228008463_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_5bbad0ce079e0267c346fec055b55025.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили отправилась в Хорватию, где примет участие в Дубровникском форуме, сообщает пресс-служба МИД Грузии . Дубровникский форум – ежегодный форум, проводимый в Хорватии. В этом году он пройдет под названием "Направление перемен". В форуме принимают участие политические лидеры различных государств, министры иностранных дел, эксперты и представители академической сферы, а также другие высокопоставленные официальные лица. В рамках визита также запланированы двусторонние встречи Бочоришвили с коллегами из разных стран. Поэтому в этом году Дубровникский форум будет исследовать пути к миру, достоинству и обновлению в мире. В течение двух дней на Дубровникском форуме этого года пройдут 17 панельных дискуссий по широкому кругу тем, включая геополитические вызовы и торговые отношения между континентами, но также будет уделено внимание и определенным регионам и их взаимосвязям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

хорватия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, хорватия, мака бочоришвили, мид грузии