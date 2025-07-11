https://sputnik-georgia.ru/20250711/izvestno-kogda-inostrantsev-ne-budut-vpuskat-v-gruziyu-za-narushenie-vizovogo-rezhima-294121087.html

Известно, когда иностранцев не будут впускать в Грузию за нарушение визового режима

Известно, когда иностранцев не будут впускать в Грузию за нарушение визового режима

Sputnik Грузия

Способствование нелегальному пребыванию в Грузии карается штрафом физических лиц и компаний 11.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-11T16:46+0400

2025-07-11T16:46+0400

2025-07-11T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Поправки в "Кодекс об административных нарушениях", предполагающие запрет на въезд в Грузию иностранцев, просрочивших сроки пребывания в стране, вступят в силу с 1 октября. Гражданам 95 государств предоставлена возможность посещать Грузию без наличия визы и находиться в стране в течение года. В перечень входят страны ЕС, Азербайджана, Армении, России, Турции, Беларуси и Украины. На сегодняшний день при нарушении визового режима иностранцы при выезде платили штрафы и после могли снова вернуться в Грузию. С 1 октября 2025 года в случае, если иностранец просрочил срок пребывания в Грузии до трех месяцев, ему придется заплатить штраф в размере 1 тысячи лари вместо 180 и будет запрещено посещать Грузию в течение полугода. Если же иностранец находился в стране менее года, после истечения срока легального пребывания в стране ему придется выплатить вместо 360 лари штраф в 2 тысячи лари и попрощаться с Грузией на два года. А вот за нелегальное нахождение в стране более одного года штраф составит 3 тысячи лари с запретом въезда в страну в течение трех лет вместо штрафа в 360 лари. Способствование нелегальному нахождению в Грузии иностранцев будет караться для физических лиц и компаний штрафом в размере 2 тысяч лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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