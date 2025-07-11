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Известно, когда иностранцев не будут впускать в Грузию за нарушение визового режима
Известно, когда иностранцев не будут впускать в Грузию за нарушение визового режима
Sputnik Грузия
Способствование нелегальному пребыванию в Грузии карается штрафом физических лиц и компаний 11.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-11T16:46+0400
2025-07-11T16:46+0400
2025-07-11T16:46+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Поправки в "Кодекс об административных нарушениях", предполагающие запрет на въезд в Грузию иностранцев, просрочивших сроки пребывания в стране, вступят в силу с 1 октября. Гражданам 95 государств предоставлена возможность посещать Грузию без наличия визы и находиться в стране в течение года. В перечень входят страны ЕС, Азербайджана, Армении, России, Турции, Беларуси и Украины. На сегодняшний день при нарушении визового режима иностранцы при выезде платили штрафы и после могли снова вернуться в Грузию. С 1 октября 2025 года в случае, если иностранец просрочил срок пребывания в Грузии до трех месяцев, ему придется заплатить штраф в размере 1 тысячи лари вместо 180 и будет запрещено посещать Грузию в течение полугода. Если же иностранец находился в стране менее года, после истечения срока легального пребывания в стране ему придется выплатить вместо 360 лари штраф в 2 тысячи лари и попрощаться с Грузией на два года. А вот за нелегальное нахождение в стране более одного года штраф составит 3 тысячи лари с запретом въезда в страну в течение трех лет вместо штрафа в 360 лари. Способствование нелегальному нахождению в Грузии иностранцев будет караться для физических лиц и компаний штрафом в размере 2 тысяч лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости
Известно, когда иностранцев не будут впускать в Грузию за нарушение визового режима
Способствование нелегальному пребыванию в Грузии карается штрафом физических лиц и компаний
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Поправки в "Кодекс об административных нарушениях", предполагающие запрет на въезд в Грузию иностранцев, просрочивших сроки пребывания в стране, вступят в силу с 1 октября.
Гражданам 95 государств предоставлена возможность посещать Грузию без наличия визы и находиться в стране в течение года. В перечень входят страны ЕС, Азербайджана, Армении, России, Турции, Беларуси и Украины. На сегодняшний день при нарушении визового режима иностранцы при выезде платили штрафы и после могли снова вернуться в Грузию.
С 1 октября 2025 года в случае, если иностранец просрочил срок пребывания в Грузии до трех месяцев, ему придется заплатить штраф в размере 1 тысячи лари вместо 180 и будет запрещено посещать Грузию в течение полугода.
Если же иностранец находился в стране менее года, после истечения срока легального пребывания в стране ему придется выплатить вместо 360 лари штраф в 2 тысячи лари и попрощаться с Грузией на два года. А вот за нелегальное нахождение в стране более одного года штраф составит 3 тысячи лари с запретом въезда в страну в течение трех лет вместо штрафа в 360 лари.
Способствование нелегальному нахождению в Грузии иностранцев будет караться для физических лиц и компаний штрафом в размере 2 тысяч лари.