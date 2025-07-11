https://sputnik-georgia.ru/20250711/kultura-obedinyaet-gruziya-i-kitay-za-globalnyy-dialog-tsivilizatsiy-294121410.html

Культура объединяет: Грузия и Китай за глобальный диалог цивилизаций

Культура объединяет: Грузия и Китай за глобальный диалог цивилизаций

Sputnik Грузия

Грузия заявляет о своей роли как торгового моста между Азией и Европой на фоне возрождения Шелкового пути 11.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-11T18:48+0400

2025-07-11T18:48+0400

2025-07-11T18:48+0400

культура

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китай

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Грузия рассматривает диалог культур как ключ к укреплению мира и взаимопонимания в условиях глобальной нестабильности, заявил председатель парламентского комитета по культуре Грузии Георгий Габуния, выступая на министериале Глобального диалога между цивилизациями в Пекине. Министерская встреча Глобального диалога между цивилизациями на тему "Сохранение разнообразия человеческих цивилизаций во имя мира и развития во всем мире" стартовала в Пекине в четверг. Двухдневный форум собрал более 600 участников из 140 стран и регионов мира. В центре внимания – роль культурного многообразия и взаимного обмена опытом для продвижения прогресса человечества. По словам депутата, Китай – страна древней цивилизации, обладающая уникальной культурой и традициями, которая достигла высокого уровня развития во всех сферах. По его словам, культура – это лицо народа и подтверждение многообразия его развития. Грузия, так же как и Китай, – древнейшее государство, расположенное на перекрестке Европы и Азии. Благодаря своему уникальному географическому положению, как отметил Габуния, Грузия всегда была местом встречи европейских и азиатских культур. "Однако грузинская культура никогда не теряла своей уникальности и всегда оставалась не похожей на другие народы, самобытной и основанной на непрерывных традициях", – отметил он. По его словам, Грузия как неотъемлемая часть Шелкового пути и торгово-экономический мост между Азией и Европой всегда служила и продолжает служить пространством для их взаимного обмена. Габуния отметил, что в условиях нестабильности и хрупкости международных отношений именно культура может стать средством для укрепления взаимопонимания. По его мнению, диалог культур способствует росту уважения, пробуждает стремление к прощению, компромиссу и сближению между народами, делая мир более мирным.Грузия и Китай В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Китай входит в первую пятерку стран – торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда доллара, на 17% больше, чем в 2024 году, что составляет 8,2% от всего рынка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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