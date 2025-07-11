https://sputnik-georgia.ru/20250711/narkoproverki-v-gruzii-reydy-protiv-oppozitsii-ili-borba-s-narkoprestupnostyu-294119352.html

Наркопроверки в Грузии: рейды против оппозиции или борьба с наркопреступностью?

Наркопроверки в Грузии: рейды против оппозиции или борьба с наркопреступностью?

Sputnik Грузия

Отказ пройти проверку на наркотики также будет караться штрафом либо административным арестом 11.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-11T13:58+0400

2025-07-11T13:58+0400

2025-07-11T13:58+0400

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наркопреступления в грузии

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Оппозиция в Грузии заявила о массовых наркопроверках своих сторонников, в то время как МВД Грузии – о плановых проверках. В Грузии с июля полиция получила право проверять на наркотики при обоснованном подозрении. Отказ от проверки является административным правонарушением. Как заявляет МВД Грузии, за последнюю неделю в Тбилиси и регионах на наркотики проверили 314 человек, у 240 из них тесты оказались положительными Вместе с тем, по информации ведомства, 23 человека уклонились от наркологического обследования. Отказ пройти проверку на наркотики также будет караться штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней. МВД Грузии опровергло тот факт, что правоохранители проверяют только участников акций протеста или представителей какой-либо конкретной партии. "Все мероприятия, проводимые полицией, в том числе наркологическое обследование, направлены против распространения наркотиков в стране и служат наилучшим интересам нашего общества. Также призываем представителей СМИ не только не мешать нам, но и разделить ответственность в деле борьбы с наркотиками, где правильная подача информации играет особую роль", – говорится в заявлении МВД. Между тем оппозиционные партии говорят о преследовании. "Вы гоняетесь за активистами, врываетесь в дома, начните проверку с т.н. членов правительства", – заявил один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили. В Грузии потребление любых наркотиков является административным правонарушением. Исключение составляет употребление марихуаны, но только не в общественном месте и не в присутствии несовершеннолетних. Потребление новых психоактивных веществ, наркотиков, их аналогов и прекурсоров, а также их приобретение, хранение, изготовление и перевоз с 1 июня будут караться штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней вместо штрафа в размере 500 лари и ареста до 15 суток, как прописано в Кодексе на сегодня. Как будет проходить проверка Проверка осуществляется только в том случае, если есть факт или информация, которые дают обоснованное подозрение, что лицо находится в состоянии наркотического опьянения. Полицейский в этом случае предложит гражданину отправиться в экспертно-криминалистический центр для прохождения лабораторной проверки. Гражданин вправе отказаться ехать с полицейским, но тогда он будет обязан в течение четырех часов после отказа пройти проверку либо в экспертно-криминалистическом департаменте МВД Грузии, либо в Национальном бюро судебной экспертизы. МВД вправе запросить данные о пройденной проверке и ее результатах. Если человек прошел проверку добровольно и был установлен факт употребления наркотиков, он имеет право в течение 10 дней отдать свой контрольный образец в альтернативную лабораторию, имеющую соответствующую аккредитацию. Список лабораторий, в которых будет возможно проверить данные, будет установлен Минздравом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мвд грузии, единое национальное движение, наркопреступления в грузии