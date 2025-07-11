https://sputnik-georgia.ru/20250711/o-chem-govorili-glava-minekonomiki-gruzii-i-prezident-azerbaydzhana-294123944.html

О чем говорили глава Минэкономики Грузии и президент Азербайджана?

О чем говорили глава Минэкономики Грузии и президент Азербайджана?

Sputnik Грузия

На встрече стороны отметили, что сотрудничество Грузии и Азербайджана в стратегических проектах положительно скажется на экономических показателях двух стран 11.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-11T17:49+0400

2025-07-11T17:49+0400

2025-07-11T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Укрепление торгово-экономических связей между Грузией и Азербайджаном, разработка и реализация совместных стратегических проектов, важность сотрудничества в различных сферах для обеспечения стабильности и развития в регионе Южного Кавказа министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили обсудила с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, сообщила пресс-служба Минэкономики Грузии. Встреча главы Минэкономики Грузии с Алиевым состоялась в рамках ее официального визита в Азербайджан. На встрече стороны еще раз подтвердили добрососедские отношения и стратегическое партнерство между двумя странами. Квривишвили поблагодарила азербайджанскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. На встрече стороны отметили, что сотрудничество Грузии и Азербайджана в стратегических проектах положительно скажется на экономических показателях двух стран, в том числе привлечет дополнительные инвестиции в такие сектора, как зеленая энергетика, транспорт и логистика, информационные технологии, связь и др. Особое внимание было уделено стратегическим проектам, таким как энергетический кабель, который будет способствовать углублению сотрудничества в сфере энергетики. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Проект подводного кабеля по дну Черного моря является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит энергосистемы Грузии и Румынии, а в более широком контексте – Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Кроме того, на встрече была отмечена важность проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который находится на завершающей стадии и значительно увеличит транзитный потенциал Грузии и Азербайджана. Также стороны договорились продолжить работу и предпринять эффективные шаги по реализации новых стратегических проектов, способствующих развитию стратегической инфраструктуры Грузии и Азербайджана и повышению связности между двумя странами. По данным за январь-июнь 2025 года, Азербайджан вошел в первую пятерку стран по числу международных визитов в Грузию. В частности, в первом полугодии Грузию посетили 135,2 тысячи граждан Азербайджана, что на 36% больше, по сравнению с январем-июнем 2024 года. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, экономика, азербайджан, мариам квривишвили, ильхам алиев