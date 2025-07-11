https://sputnik-georgia.ru/20250711/obnovlennyy-reyting-fifa-kakoe-mesto-zanimaet-sbornaya-gruzii-294118336.html

Обновленный рейтинг ФИФА: какое место занимает сборная Грузии

Обновленный рейтинг ФИФА: какое место занимает сборная Грузии

Sputnik Грузия

Сборная Грузии расположилась в рейтинге между командами Гондураса и Албании 11.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-11T10:52+0400

2025-07-11T10:52+0400

2025-07-11T10:52+0400

спорт

грузия

новости

албания

турция

фифа

рейтинг фифа/кока-кола

футбол

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0b/289841320_0:111:1440:921_1920x0_80_0_0_2155ebc7dc665d1be3edb0affbcedddd.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу после побед в июньских товарищеских матчах над сборными Фарерских островов и Кабо-Верде поднялась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и занимает 67 место. У сборной Грузии 1375,23 очка. Она расположилась между командами Гондураса и Албании. Что касается соперников Грузии по отборочному этапу ЧМ-2026, то действующий чемпион Европы Испания, проигравшая в июне финал Лиги наций Португалии, набрала 1867,09 очка и занимает второе место. Сборная Турции не изменила своего положения в рейтинге – команда Винченцо Монтеллы находится на 27-м месте с 1553,19 очка. Сборная Болгарии поднялась на одну позицию и занимает 84-е место с 1284,42 очка. Сборная Грузии начнет выступление в отборочном цикле чемпионата мира в Тбилиси – 4 сентября матчем против Турции и 7 сентября – против Болгарии. Возглавляет рейтинг ФИФА действующий чемпион мира – сборная Аргентины (1885,36 очка).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

албания

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, албания, турция, фифа, рейтинг фифа/кока-кола, футбол, сборная грузии по футболу