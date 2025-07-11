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Отдых в Грузии: какую сумму следует приготовить путешественникам на поездку? - видео
Отдых в Грузии: какую сумму следует приготовить путешественникам на поездку? - видео
Sputnik Грузия
Несмотря на резкий скачок цен в Грузии, отдых в стране в 2025 году по-прежнему остается одним из самых доступных направлений. 11.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-11T17:45+0400
2025-07-11T17:45+0400
2025-07-11T17:45+0400
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Смотрите в видео Sputnik, в какую сумму примерно обойдется отдых в разгар сезона в Грузии для одного или нескольких путешественников. Следует отметить, что хотя расходы на поездку напрямую зависят от запросов туристов - можно сэкономить и при этом весьма комфортно отдохнуть.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туризм в грузии, туризм, путешествия, грузия делает ставку на туризм, цены, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туризм в грузии, туризм, путешествия, грузия делает ставку на туризм, цены, видео
Отдых в Грузии: какую сумму следует приготовить путешественникам на поездку? - видео
Несмотря на резкий скачок цен в Грузии, отдых в стране в 2025 году по-прежнему остается одним из самых доступных направлений.
Смотрите в видео Sputnik, в какую сумму примерно обойдется отдых в разгар сезона в Грузии для одного или нескольких путешественников. Следует отметить, что хотя расходы на поездку напрямую зависят от запросов туристов - можно сэкономить и при этом весьма комфортно отдохнуть.