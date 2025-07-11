https://sputnik-georgia.ru/20250711/otdykh-v-gruzii-kakuyu-summu-sleduet-prigotovit-puteshestvennikam-na-poezdku---video-294124911.html

Отдых в Грузии: какую сумму следует приготовить путешественникам на поездку? - видео

Отдых в Грузии: какую сумму следует приготовить путешественникам на поездку? - видео

Sputnik Грузия

Несмотря на резкий скачок цен в Грузии, отдых в стране в 2025 году по-прежнему остается одним из самых доступных направлений. 11.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-11T17:45+0400

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Смотрите в видео Sputnik, в какую сумму примерно обойдется отдых в разгар сезона в Грузии для одного или нескольких путешественников. Следует отметить, что хотя расходы на поездку напрямую зависят от запросов туристов - можно сэкономить и при этом весьма комфортно отдохнуть.

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