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Священники будут рассказывать о вреде наркозависимости в молодежных лагерях Грузии
Священники будут рассказывать о вреде наркозависимости в молодежных лагерях Грузии
Sputnik Грузия
Патриархия и Агентство молодежи усиливают совместную работу, в фокусе которой – просветительские проекты и диалог с молодежью 11.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-11T14:51+0400
2025-07-11T14:51+0400
2025-07-11T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Священнослужители и психологи будут проводить лекции и семинары о проблеме наркозависимости в молодежных лагерях, организуемых Агентством молодежи, и совместно обсуждать эту тему с молодыми людьми. Соответствующий меморандум подписали глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе и глава Агентства молодежи Вахтанг Баакашвили. Документ также предусматривает проведение различных встреч с молодежью и повышение осведомленности по другим важным и актуальным вопросам. Служба по связям с общественностью Патриархии и Агентство молодежи активно сотрудничают с 2019 года, и важным результатом этого сотрудничества стало официальное подписание меморандума, отметили в Патриархии. На встрече подвели итоги совместной работы последних лет и показали видео об общих проектах. Было отмечено, что сотрудничество принесло весомые результаты, а отношения с молодежью стали крепче и успешнее. Власти Грузии постепенно ужесточают наркополитику. В 2025 году парламент принял ряд поправок в Уголовный и административный кодексы, окончательно разделив вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. После ужесточения законодательства полиция Грузии усилила контроль на улицах страны и задержала более тысячи человек, связанных с наркопреступлениями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, наркопреступления в грузии, патриархия грузии
общество, грузия, новости, наркопреступления в грузии, патриархия грузии
Священники будут рассказывать о вреде наркозависимости в молодежных лагерях Грузии
Патриархия и Агентство молодежи усиливают совместную работу, в фокусе которой – просветительские проекты и диалог с молодежью
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Священнослужители и психологи будут проводить лекции и семинары о проблеме наркозависимости в молодежных лагерях, организуемых Агентством молодежи, и совместно обсуждать эту тему с молодыми людьми.
Соответствующий меморандум подписали глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе и глава Агентства молодежи Вахтанг Баакашвили. Документ также предусматривает проведение различных встреч с молодежью и повышение осведомленности по другим важным и актуальным вопросам.
Служба по связям с общественностью Патриархии и Агентство молодежи активно сотрудничают с 2019 года, и важным результатом этого сотрудничества стало официальное подписание меморандума, отметили в Патриархии.
На встрече подвели итоги совместной работы последних лет и показали видео об общих проектах. Было отмечено, что сотрудничество принесло весомые результаты, а отношения с молодежью стали крепче и успешнее.
Власти Грузии постепенно ужесточают наркополитику. В 2025 году парламент принял ряд поправок в Уголовный и административный кодексы, окончательно разделив вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. После ужесточения законодательства полиция Грузии усилила контроль на улицах страны и задержала более тысячи человек, связанных с наркопреступлениями.