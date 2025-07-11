https://sputnik-georgia.ru/20250711/svyaschenniki-budut-rasskazyvat-o-vrede-narkozavisimosti-v-molodezhnykh-lageryakh-gruzii-294120733.html

Священники будут рассказывать о вреде наркозависимости в молодежных лагерях Грузии

Священники будут рассказывать о вреде наркозависимости в молодежных лагерях Грузии

Sputnik Грузия

Патриархия и Агентство молодежи усиливают совместную работу, в фокусе которой – просветительские проекты и диалог с молодежью 11.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-11T14:51+0400

2025-07-11T14:51+0400

2025-07-11T14:51+0400

общество

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наркопреступления в грузии

патриархия грузии

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Священнослужители и психологи будут проводить лекции и семинары о проблеме наркозависимости в молодежных лагерях, организуемых Агентством молодежи, и совместно обсуждать эту тему с молодыми людьми. Соответствующий меморандум подписали глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе и глава Агентства молодежи Вахтанг Баакашвили. Документ также предусматривает проведение различных встреч с молодежью и повышение осведомленности по другим важным и актуальным вопросам. Служба по связям с общественностью Патриархии и Агентство молодежи активно сотрудничают с 2019 года, и важным результатом этого сотрудничества стало официальное подписание меморандума, отметили в Патриархии. На встрече подвели итоги совместной работы последних лет и показали видео об общих проектах. Было отмечено, что сотрудничество принесло весомые результаты, а отношения с молодежью стали крепче и успешнее. Власти Грузии постепенно ужесточают наркополитику. В 2025 году парламент принял ряд поправок в Уголовный и административный кодексы, окончательно разделив вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. После ужесточения законодательства полиция Грузии усилила контроль на улицах страны и задержала более тысячи человек, связанных с наркопреступлениями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, наркопреступления в грузии, патриархия грузии