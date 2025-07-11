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В метро Тбилиси появятся вагоны из Китая
В метро Тбилиси появятся вагоны из Китая
Sputnik Грузия
Обновление составов, курсирующих в метро Тбилиси, осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) 11.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-11T11:58+0400
2025-07-11T11:58+0400
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тбилиси
азиатский банк инфраструктурных инвестиций (aiib)
тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси подписала соглашение с компанией "Джи-Ти Групп" о поставках 111 вагонов крупнейшего китайского производителя CRRC на общую сумму 150 миллионов евро для тбилисского метрополитена. Обновление составов, курсирующих в метро Тбилиси, осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB). Компания предоставит 14 составов из 4 вагонов и 11 – из пяти. Поставки будут осуществляться поэтапно с 2026 года в течении пяти лет. Вагоны поездов должны быть соединены между собой сквозным проходом для обеспечения беспрепятственного перемещения из одного вагона в другой. CRRC — один из крупнейших мировых производителей подвижных составов для метрополитена. Компания имеет опыт поставок вагонов метро не только в города Китая, но и в Турцию, Аргентину, Филиппины и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, китай, тбилиси, азиатский банк инфраструктурных инвестиций (aiib), тбилисский метрополитен, мэрия тбилиси
грузия, новости, экономика, китай, тбилиси, азиатский банк инфраструктурных инвестиций (aiib), тбилисский метрополитен, мэрия тбилиси

В метро Тбилиси появятся вагоны из Китая

11:58 11.07.2025
© photo: Sputnik / StringerГородской транспорт. Полиция следит за порядком в метро
Городской транспорт. Полиция следит за порядком в метро - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Обновление составов, курсирующих в метро Тбилиси, осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB)
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси подписала соглашение с компанией "Джи-Ти Групп" о поставках 111 вагонов крупнейшего китайского производителя CRRC на общую сумму 150 миллионов евро для тбилисского метрополитена.
Обновление составов, курсирующих в метро Тбилиси, осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB).
Компания предоставит 14 составов из 4 вагонов и 11 – из пяти. Поставки будут осуществляться поэтапно с 2026 года в течении пяти лет.

По условиям тендера, длина одного вагона должна составлять от 18,5 до 19,5 метра, включая сцепку, высота вагона – 3,65 метра, а ширина – 2,7 метра. Вместимость вагона – не более 280 пассажиров, что составляет не более 1400 пассажиров для состава из пяти вагонов.

Вагоны поездов должны быть соединены между собой сквозным проходом для обеспечения беспрепятственного перемещения из одного вагона в другой.
CRRC — один из крупнейших мировых производителей подвижных составов для метрополитена. Компания имеет опыт поставок вагонов метро не только в города Китая, но и в Турцию, Аргентину, Филиппины и США.
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