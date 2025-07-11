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В метро Тбилиси появятся вагоны из Китая

В метро Тбилиси появятся вагоны из Китая

Sputnik Грузия

Обновление составов, курсирующих в метро Тбилиси, осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) 11.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-11T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси подписала соглашение с компанией "Джи-Ти Групп" о поставках 111 вагонов крупнейшего китайского производителя CRRC на общую сумму 150 миллионов евро для тбилисского метрополитена. Обновление составов, курсирующих в метро Тбилиси, осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB). Компания предоставит 14 составов из 4 вагонов и 11 – из пяти. Поставки будут осуществляться поэтапно с 2026 года в течении пяти лет. Вагоны поездов должны быть соединены между собой сквозным проходом для обеспечения беспрепятственного перемещения из одного вагона в другой. CRRC — один из крупнейших мировых производителей подвижных составов для метрополитена. Компания имеет опыт поставок вагонов метро не только в города Китая, но и в Турцию, Аргентину, Филиппины и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, китай, тбилиси, азиатский банк инфраструктурных инвестиций (aiib), тбилисский метрополитен, мэрия тбилиси