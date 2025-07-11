https://sputnik-georgia.ru/20250711/vyvody-bdipchobse-po-vyboram-v-gruzii-ne-dolzhny-prevraschatsya-v-musor--samkharadze-294119586.html

Выводы БДИПЧ/ОБСЕ по выборам в Грузии не должны превращаться в мусор – Самхарадзе

Выводы БДИПЧ/ОБСЕ по выборам в Грузии не должны превращаться в мусор – Самхарадзе

Sputnik Грузия

БДИПЧ должно обсудить с ЕС обвинения в фальсификации выборов, считает депутат от "Грузинской мечты" 11.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-11T12:53+0400

2025-07-11T12:53+0400

2025-07-11T13:43+0400

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ираклий кобахидзе

бдипч/обсе

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Грузия не выступает против сотрудничества с наблюдательной миссией БДИПЧ/ОБСЕ, однако требует, чтобы выводы миссии по выборам не оказывались в мусорном ведре из-за действий отдельных политических групп, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе. БДИПЧ/ОБСЕ ранее выразило сожаление в связи с намерением грузинских властей не приглашать организацию для наблюдения за предстоящими выборами, что, как отмечено в заявлении, является "отклонением от давней и последовательной практики". При этом БДИПЧ подчеркнуло, что готово направить миссию наблюдателей, если власти решат своевременно прислать приглашение, в интересах прозрачности и укрепления общественного доверия к демократическим институтам Грузии. Грузия готова сотрудничать с миссией БДИПЧ/ОБСЕ, если та сможет убедить страны Евросоюза и международное сообщество в том, что ее отчет будет принят всеми и не будет впоследствии искажен, заявил депутат. Только в таком случае приглашение миссии будет иметь смысл для властей Грузии, отметил он. "Было бы хорошо, если бы руководство БДИПЧ обсудило это с ЕС и с теми депутатами Европарламента, которые постоянно утверждают, что выборы были сфальсифицированы", – добавил Самхарадзе. Власти Грузии не раз заявляли, что парламентские выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, который не оспаривает результаты голосования, хоть и отмечает ряд нарушений. Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на ежегодной Парламентской ассамблее ОБСЕ заявил, что в отчете БДИПЧ четко указано, что, несмотря на определенные недостатки, результаты парламентских выборов отражали волю народа, а оппозиция, которая получила более чем 40-процентное представительство в законодательном органе Грузии, несправедливо ведет себя по отношению к своим избирателям. Все четыре оппозиционные партии – "Единство – национальное движение", "Лело для Грузии", "Коалиция за перемены" и "За Грузию" – отказываются признавать итоги, называя их "сфальсифицированными". Они бойкотируют работу парламента и требуют проведения досрочных выборов. Что касается предстоящих выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября, то, как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, правительство Грузии не станет приглашать для наблюдения за выборами миссию БДИПЧ/ОБСЕ, поскольку обременять их этим было бы излишне. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, бдипч/обсе