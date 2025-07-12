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Армения скупает грузинские персики в 2025 году

Армения скупает грузинские персики в 2025 году

Sputnik Грузия

Импорт персиков в Грузию в 2025 году превысил экспорт – за пять месяцев зафиксировано общее снижение внешней торговли этим фруктом 12.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-12T12:52+0400

2025-07-12T12:52+0400

2025-07-12T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Грузия в январе-мае 2025 года экспортировала 49 тонн персиков на сумму 61 ​​тысяча долларов лишь в Армению, сообщила медиаплатформа BMG. Сезон сбора персиков в Грузии начинается в мае, однако в текущем году из-за погодных условий урожай созрел поздно, и, соответственно, сроки сбора затянулись. За пять месяцев 2025 года экспорт и импорт персиков в Грузию сократились. Согласно официальной статистике, за данный период импорт этого фрукта в страну превысил экспорт. В январе-мае Грузия импортировала 213 тонн персиков на сумму до 94 тысяч долларов, что на 73% меньше прошлогодних показателей. В 2025 году персики и нектарины страна закупала в основном из Турции. Второй страной, из которой была импортирована всего 1 тонна персиков стоимостью 1 тысяча долларов, стал Азербайджан. По данным Минсельхоза страны, в 2024 году Грузия экспортировала персики и нектарины на сумму 27,9 миллиона долларов. Экспортная цена одного килограмма персиков по сравнению с 2023 годом увеличилась примерно на 6% и составила 1,17 доллара. Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года. Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств. Кроме того, с 2015 года реализуется программа "Посади будущее", которая является частью госпрограммы "Льготный агрокредит" и предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов. В рамках данной программы в масштабах Грузии новые многолетние сады разбиты на участке около 17,6 тысячи гектаров земли, а объем государственного финансирования превышает 133 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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