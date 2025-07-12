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Иностранцы задержаны в Грузии за отказ покинуть страну добровольно
Иностранцы задержаны в Грузии за отказ покинуть страну добровольно
Sputnik Грузия
Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в страну на срок от 2 до 5 лет 12.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-12T13:58+0400
2025-07-12T13:58+0400
2025-07-12T13:58+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Департамент миграции задержал шестерых граждан Турции, Ирана, Ирака, Непала и Египта, которые не покинули Грузию добровольно после решения властей об их выдворении. Как сообщает МВД Грузии, задержанные в настоящее время помещены в Центр временного размещения Департамента миграции для последующего возвращения в страну происхождения. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут страну в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в страну на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, иран
Иностранцы задержаны в Грузии за отказ покинуть страну добровольно
Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в страну на срок от 2 до 5 лет
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Департамент миграции задержал шестерых граждан Турции, Ирана, Ирака, Непала и Египта, которые не покинули Грузию добровольно после решения властей об их выдворении.
Как сообщает МВД Грузии, задержанные в настоящее время помещены в Центр временного размещения Департамента миграции для последующего возвращения в страну происхождения.
Ранее МВД установило, что иностранные граждане злоупотребляли сроками, предусмотренными процедурой предоставления убежища, и годами находились в стране без законных оснований.
В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут страну в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению.
Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в страну на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.