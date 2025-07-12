https://sputnik-georgia.ru/20250712/inostrantsy-zaderzhany-v-gruzii-za-otkaz-pokinut-stranu-dobrovolno-294130795.html

Иностранцы задержаны в Грузии за отказ покинуть страну добровольно

Иностранцы задержаны в Грузии за отказ покинуть страну добровольно

Sputnik Грузия

Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в страну на срок от 2 до 5 лет 12.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-12T13:58+0400

2025-07-12T13:58+0400

2025-07-12T13:58+0400

новости

грузия

происшествия

иран

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0f/277690363_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d7acc894dafbb98c52d430274a8887f1.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Департамент миграции задержал шестерых граждан Турции, Ирана, Ирака, Непала и Египта, которые не покинули Грузию добровольно после решения властей об их выдворении. Как сообщает МВД Грузии, задержанные в настоящее время помещены в Центр временного размещения Департамента миграции для последующего возвращения в страну происхождения. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут страну в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в страну на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

иран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, иран