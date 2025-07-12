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Казахстан рассматривает возможность перевалки нефти через грузинский порт в Европу

Казахстан рассматривает возможность перевалки нефти через грузинский порт в Европу

Sputnik Грузия

За первые шесть месяцев этого года по существующим маршрутам было прокачано около 750 тысяч тонн нефти 12.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-12T17:58+0400

2025-07-12T17:58+0400

2025-07-12T17:58+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Казахстан рассматривает нефтепровод Баку-Супса как одно из наиболее перспективных направлений перевалки казахстанской нефти в черноморские порты, сообщил Первый канал, ссылаясь на заявление министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова в одном из азербайджанских СМИ. Нефтепровод Баку-Супса позволяет поставлять "черное золото" с терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на черноморском побережье, с возможностью дальнейшей поставки на европейские рынки. По его словам, в 2025 году Казахстан планирует сохранить аналогичные объемы поставок, однако при благоприятной экономической конъюнктуре страна готова их увеличить. "Мы на постоянной основе поддерживаем контакты с коллегами из SOCAR и рассматриваем любые возможные транспортные коридоры, включая Баку-Супса", – сказал он. Нефтепровод Баку-Супса был открыт в апреле 1999 года. Его пропускная способность составляет более 7 миллионов тонн нефти в год. Строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан началось в апреле 2003 года, а в мае 2005 года трубопровод начал функционировать. Общая протяженность нефтепровода – 1 768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров – по Грузии, а чуть более 1 тысячи километров – по Турции. Согласно данным Корпорации нефти и газа Грузии, в месяц по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан проходит более 20 миллионов баррелей нефти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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