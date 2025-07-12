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Мужчина, пытавшийся помочь пострадавшему в ДТП на западе Грузии, в больнице
Мужчина, пытавшийся помочь пострадавшему в ДТП на западе Грузии, в больнице
Sputnik Грузия
Полиция расследует детали ДТП 12.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-12T10:50+0400
2025-07-12T10:50+0400
2025-07-12T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Автомобиль сбил мужчину, который пытался помочь пострадавшему байкеру на трассе Кутаиси-Цхалтубо, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, мужчина вышел из машины, когда увидел перевернувшегося на мотоцикле байкера, но был сбит проезжавшим автомобилем. Полиция расследует детали ДТП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, дтп, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, происшествия, дтп, грузинские дороги, машины и их водители
Мужчина, пытавшийся помочь пострадавшему в ДТП на западе Грузии, в больнице
Полиция расследует детали ДТП
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Автомобиль сбил мужчину, который пытался помочь пострадавшему байкеру на трассе Кутаиси-Цхалтубо, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, мужчина вышел из машины, когда увидел перевернувшегося на мотоцикле байкера, но был сбит проезжавшим автомобилем.
Байкер погиб, а мужчина оказался в клинике с повреждениями.
Полиция расследует детали ДТП.