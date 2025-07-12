https://sputnik-georgia.ru/20250712/na-skolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-iyun-294128120.html
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за июнь
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за июнь
Sputnik Грузия
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,6 миллиона человек 12.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-12T09:01+0400
2025-07-12T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии, по состоянию на 30 июня 2025 года, составила 7,1 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,6 миллиона человек. Из них выплаты получили 22,1 тысячи человек на сумму 89,3 миллиона лари. По информации агентства, в июне 2025 года общая доходность активов превысила 1,8 миллиарда лари. В этот период также продолжает лидировать динамичный портфель. Реальная доходность, с учетом инфляции, с 6 августа 2023 года по 30 июня 2025-го выглядит следующим образом: Основное отличие между портфелями заключается в пропорциях глобальных акций в портфелях. По состоянию на конец июня, доля акций в динамичном портфеле составляла 49,1%, в сбалансированном – 31,0%, в консервативном – 16,7%. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 июля в размере 2,716 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, накопительная пенсия, пенсия, пенсионная реформа
экономика, грузия, новости, накопительная пенсия, пенсия, пенсионная реформа
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за июнь
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,6 миллиона человек
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии, по состоянию на 30 июня 2025 года, составила 7,1 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,6 миллиона человек. Из них выплаты получили 22,1 тысячи человек на сумму 89,3 миллиона лари.
По информации агентства, в июне 2025 года общая доходность активов превысила 1,8 миллиарда лари.
В этот период также продолжает лидировать динамичный портфель.
Реальная доходность, с учетом инфляции, с 6 августа 2023 года по 30 июня 2025-го выглядит следующим образом:
Динамичный портфель – 13,8%,
Сбалансированный портфель – 12,7%,
Консервативный портфель – 11,6%.
Основное отличие между портфелями заключается в пропорциях глобальных акций в портфелях. По состоянию на конец июня, доля акций в динамичном портфеле составляла 49,1%, в сбалансированном – 31,0%, в консервативном – 16,7%.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 июля в размере 2,716 GEL/$1.