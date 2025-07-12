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Парламент на крови: амбициозный проект Саакашвили в Кутаиси – видео

Парламент на крови: амбициозный проект Саакашвили в Кутаиси – видео

Sputnik Грузия

Идея построить парламент Грузии в Кутаиси принадлежала Михаилу Саакашвили в рамках проекта по переносу центра власти из Тбилиси. Для Саакашвили этот проект... 12.07.2025, Sputnik Грузия

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Автором футуристического дизайна здания выступил известный в то время испанский архитектор Альберто Доминго. Проект предусматривал строительство целого комплекса зданий – не только парламента, но и гостиницы, других объектов и парка.Строительство парламента обошлось, по данным правительства Саакашвили, в 133 млн лари, однако после смены власти в Грузии представители правящей партии “Грузинская мечта” заявили, что истинные размеры расходов скрывались, и назвали другую цифру – 340 млн лари (около $125 млн).Строительству здания предшествовала трагическая история – на этом месте стоял “Мемориал славы” героям Великой Отечественной войны из Грузии, который власти решили взорвать. Авторами гигантского монумента, который открылся в 1981 году, были скульптор Мераб Бердзенишвили и архитектор Отар Каландаришвили.Памятник символизировал собой подвиг более 700 тысяч жителей Грузии, которые ушли на фронт в годы войны. При его взрыве 19 декабря 2009 года погибли 8-летняя девочка и ее мать, их убил бетонный осколок, отлетевший от монумента на 273 метра.Позже, уже при строительстве здания, произошла новая трагедия – 7 июня 2012 года погиб рабочий при обрушении лесов. Местные СМИ сообщали о более 20 пострадавших, но власти опровергли эту информацию.Тем временем первое заседание парламента в еще не достроенном здании состоялось по решению Михаила Саакашвили уже 26 мая 2012 года. Там же, в тот день, в первый и последний раз прошел военный парад в честь Дня независимости Грузии.Однако амбициозным планам бывшего президента не удалось осуществиться – новое руководство Грузии решило вернуть парламент в Тбилиси. В 2018 году была принята поправка в Конституцию, окончательно закрепившая возвращение парламента в столицу. В январе 2019 года высший законодательный орган страны окончательно переехал в Тбилиси, так как работу в Кутаиси сочли неэффективной.Много лет здание было фактически заброшено, но сейчас, с помощью зарубежных партнеров, власти решили дать ему новую жизнь, открыв там технохаб. В ближайшее время начнется работа над созданием в здании новой инфраструктуры, которая превратит его в центр новых технологий и разработок.

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