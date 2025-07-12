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Подростка с 50 ранениями обнаружили на востоке Грузии: подробности
Подростка с 50 ранениями обнаружили на востоке Грузии: подробности
Sputnik Грузия
Около 40 ранений пришлось в спину пострадавшего 12.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-12T14:58+0400
2025-07-12T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Жители села Земо Кулари региона Квемо Картли обнаружили в поле 16-летнего подростка с 50 ранениями, по делу задержан его 20-летний односельчанин. Окровавленного подростка обнаружили в бессознательном состоянии и сразу же доставили в клинику, сообщают очевидцы. В данный момент раненый находится в клинике в коматозном состоянии. Врачи заявляют, что около 40 ранений пришлось в спину. По версии следствия, он нанес множество ножевых ранений подростку и скрылся с места преступления. Задержать его удалось по горячим следам. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Между тем СМИ отмечают, что преступление он мог совершить в состоянии наркотического опьянения. Факт потребления задержанным наркотиков подтверждают жители села.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, квемо картли
Подростка с 50 ранениями обнаружили на востоке Грузии: подробности
14:58 12.07.2025 (обновлено: 15:27 12.07.2025)
Около 40 ранений пришлось в спину пострадавшего
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Жители села Земо Кулари региона Квемо Картли обнаружили в поле 16-летнего подростка с 50 ранениями, по делу задержан его 20-летний односельчанин.
Окровавленного подростка обнаружили в бессознательном состоянии и сразу же доставили в клинику, сообщают очевидцы. В данный момент раненый находится в клинике в коматозном состоянии. Врачи заявляют, что около 40 ранений пришлось в спину.
По данным МВД Грузии, по обвинению в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах задержан 20-летний односельчанин подростка.
По версии следствия, он нанес множество ножевых ранений подростку и скрылся с места преступления. Задержать его удалось по горячим следам.
Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
Между тем СМИ отмечают, что преступление он мог совершить в состоянии наркотического опьянения. Факт потребления задержанным наркотиков подтверждают жители села.