https://sputnik-georgia.ru/20250712/podrostka-s-50-raneniyami-obnaruzhili-na-vostoke-gruzii-podrobnosti-294131837.html

Подростка с 50 ранениями обнаружили на востоке Грузии: подробности

Подростка с 50 ранениями обнаружили на востоке Грузии: подробности

Sputnik Грузия

Около 40 ранений пришлось в спину пострадавшего 12.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-12T14:58+0400

2025-07-12T14:58+0400

2025-07-12T15:27+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Жители села Земо Кулари региона Квемо Картли обнаружили в поле 16-летнего подростка с 50 ранениями, по делу задержан его 20-летний односельчанин. Окровавленного подростка обнаружили в бессознательном состоянии и сразу же доставили в клинику, сообщают очевидцы. В данный момент раненый находится в клинике в коматозном состоянии. Врачи заявляют, что около 40 ранений пришлось в спину. По версии следствия, он нанес множество ножевых ранений подростку и скрылся с места преступления. Задержать его удалось по горячим следам. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Между тем СМИ отмечают, что преступление он мог совершить в состоянии наркотического опьянения. Факт потребления задержанным наркотиков подтверждают жители села.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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