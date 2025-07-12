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Полиция задержала четырех человек за продажу наркотиков в Тбилиси

Полиция задержала четырех человек за продажу наркотиков в Тбилиси

Sputnik Грузия

Среди задержанных – гражданин Ирана 12.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-12T19:00+0400

2025-07-12T19:00+0400

2025-07-12T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Гражданин Ирана и трое в прошлом судимых граждан Грузии были задержаны в Тбилиси за продажу и хранение наркотических веществ, говорится в сообщении МВД Грузии.Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в незаконном сбыте наркотических веществ и их хранении. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. Кроме того, введено принудительное лечение для совершивших наркопреступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, иран, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркотики, наркополитика