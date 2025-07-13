https://sputnik-georgia.ru/20250713/batumi-gotovitsya-prinyat-chempionat-evropy-po-tyazheloy-atletike-2026-goda-294142500.html

Батуми готовится принять чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2026 года

Батуми готовится принять чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2026 года

Sputnik Грузия

На соревнования прибудут более тысячи гостей, в том числе ведущие спортсмены Европы, представители международных СМИ и болельщики со всего мира 13.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-13T21:57+0400

2025-07-13T21:57+0400

2025-07-13T21:57+0400

спорт

грузия

новости

батуми

чемпионат европы по тяжелой атлетике

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Батуми вновь станет ареной главного континентального события в мире тяжелой атлетики и в апреле 2026 года примет чемпионата Европы, сообщили в пресс-службе Минспорта Грузии. Подготовка к турниру уже в активной фазе. Министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе провел встречу с президентом Международной федерации тяжелой атлетики Мухаммадом Джалуди и финансовым директором Европейской федерации Астрит Хассаном. Руководство Международной и Европейской федерации тяжелой атлетики прибыли в Тбилиси в рамках Международного турнира имени трехкратного олимпийского чемпиона Кахи Кахиашвили, который открылся в Тбилиси в воскресенье. Это будет уже второй раз, когда Аджария примет турнир такого масштаба. Первый состоялся в 2019 году и был признан Европейской федерацией тяжелой атлетики "чемпионатом будущего" благодаря высокому уровню организации и приема. По данным Минспорта, на соревнования прибудут более тысячи гостей, в том числе ведущие спортсмены Европы, представители международных СМИ и болельщики со всего мира. Чемпионат будет транслироваться в прямом эфире в 160 странах, что станет важным шагом для популяризации тяжелой атлетики и укрепления имиджа Грузии как спортивной державы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, батуми, чемпионат европы по тяжелой атлетике