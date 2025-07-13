https://sputnik-georgia.ru/20250713/bochorishvili-gruziya-dostigla-uspekhov-v-osuschestvlenii-reform-za-poslednie-10-let-294138221.html

Бочоришвили: Грузия достигла успехов в осуществлении реформ за последние 10 лет

Бочоришвили: Грузия достигла успехов в осуществлении реформ за последние 10 лет

Sputnik Грузия

Для достижения интеграции в Европейский союз стране нужно стабильное развитие, стабильный рост и реформы, заявила министр 13.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-13T10:08+0400

2025-07-13T10:08+0400

2025-07-13T10:56+0400

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грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Грузия за десять лет с момента подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом достигла значительных успехов в реформах, о чем свидетельствуют цифры, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в ходе панельной дискуссии в рамках форума в Дубровнике. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили находится в Хорватии, где приняла участие в ежегодном форуме в Дубровнике. В этом году он прошел под названием "Направление перемен". Программа визита включает двусторонние встречи с коллегами из разных стран. По ее словам, Грузия занимает первое место в рейтингах бюджета и партнерства, с 2023 года занимает первое место в Индексе открытости бюджета, занимает 35 место в мире по Индексу экономической свободы, а в экономическом рейтинге Всемирного банка входит в тройку лидеров из 50 стран. Как отметила глава МИД, для достижения интеграции в Европейский союз стране нужно стабильное развитие, стабильный рост и реформы, которые станут результатом проделанной работы. Партнерство Грузии с рядом западных стран, в том числе со странами ЕС, начало ухудшаться после принятия в стране в 2024 году законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. На сегодняшний день ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Кроме того, Евросоюз принял решение отменить безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов. Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. Евросоюз и Грузия 24 июля 2014 года подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В июне 2022 года Европейский совет принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, хорватия, мака бочоришвили, грузия - евросоюз