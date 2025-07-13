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Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны четверо

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны четверо

Sputnik Грузия

Задержанным в случае признания их виновными грозит до 20 лет тюрьмы 13.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-13T17:16+0400

2025-07-13T17:16+0400

2025-07-13T17:16+0400

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наркопреступления в грузии

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Четыре человека задержаны полицией в Тбилиси по обвинению в совершении наркопреступлений, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Задержанным 20, 26, 27 и 33 года. Один из них был ранее судим. Их обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, психотропных веществ и марихуаны в крупном и особо крупном размере, подготовке сбыта и содействии сбыту, а также незаконном употреблении наркотических средств без назначения врача. Задержанным в случае признания их виновными грозит до 20 лет тюрьмы. В ходе обыска личных вещей, транспортных средств и домов задержанных изъяты метадон, прегабалин, кетамин, MDMA и сушеная марихуана. Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотических средств, скотч, полиэтиленовые пакеты с застежкой и электронные весы. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. Кроме того, введено принудительное (обязательное) лечение для совершивших наркопреступления. Суд в Грузии имеет право назначить принудительное лечение от наркомании на основании заключения комиссии наркологов на срок до двух лет лицам, совершившим преступления, связанные с наркотиками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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