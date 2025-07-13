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Какие вопросы обсудила глава МИД Грузии со своими коллегами из Китая и Бразилии
Какие вопросы обсудила глава МИД Грузии со своими коллегами из Китая и Бразилии
Sputnik Грузия
Министры отметили возможности обмена визитами на высоком уровне 13.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-13T12:27+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Потенциал углубления отношений между Грузией и Китаем стал главной темой встречи главы МИД Грузии Маки Бочоришвили и спецпредставителя правительства Китая по европейским делам Лу Шае в рамках форума в Дубровнике (Хорватия), сообщили в пресс-службе ведомства. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили приняла участие в ежегодном форуме в Дубровнике. В этом году он прошел под девизом "Направление перемен". Программа визита включает двусторонние встречи с коллегами из разных стран. На встрече стороны подчеркнули важность отношений, сложившихся в результате стратегического партнерства между странами. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей и углублению сотрудничества в сфере образования, туризма и культурно-гуманитарных связей. Бочоришвили также встретилась со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой. Стороны обсудили дружественные отношения и перспективы сотрудничества между Грузией и Бразилией. Была подчеркнута важность сотрудничества Грузии со странами Латинской Америки и Карибского бассейна и роль Бразилии в этом вопросе. Министры отметили возможности обмена визитами на высоком уровне. В ходе беседы также обсуждался потенциал углубления сотрудничества в сфере экономики, туризма, культурно-гуманитарной сфере и межчеловеческих отношений. Грузия и Бразилия Грузия и Бразилия установили дипломатические отношения в 1993 году. Страны развивают сотрудничество в сфере политики, экономики, сельского хозяйства, культуры, образования и спорта. До 2011 года Грузию покрывало посольство Бразилии, находящееся в Турции, однако в последнее время отношения настолько активизировались, что дипломатическая миссия Бразилии заработала в Тбилиси. Граждане Грузии могут посещать Бразилию без виз на 90 в течение 180. Грузия и Китай В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Китай входит в первую пятерку стран – торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда долларов, на 17% больше, чем в 2024 году, что составляет 8,2% от всего рынка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, китай, бразилия, мака бочоришвили
грузия, новости, политика, китай, бразилия, мака бочоришвили

Какие вопросы обсудила глава МИД Грузии со своими коллегами из Китая и Бразилии

12:27 13.07.2025 (обновлено: 12:29 13.07.2025)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaМака Бочоришвили и спецпредставитель правительства Китая по европейским делам Лу Шае
Мака Бочоришвили и спецпредставитель правительства Китая по европейским делам Лу Шае - Sputnik Грузия, 1920, 13.07.2025
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Министры отметили возможности обмена визитами на высоком уровне
ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Потенциал углубления отношений между Грузией и Китаем стал главной темой встречи главы МИД Грузии Маки Бочоришвили и спецпредставителя правительства Китая по европейским делам Лу Шае в рамках форума в Дубровнике (Хорватия), сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили приняла участие в ежегодном форуме в Дубровнике. В этом году он прошел под девизом "Направление перемен". Программа визита включает двусторонние встречи с коллегами из разных стран.
На встрече стороны подчеркнули важность отношений, сложившихся в результате стратегического партнерства между странами. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей и углублению сотрудничества в сфере образования, туризма и культурно-гуманитарных связей.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaМака Бочоришвили и глава МИД Бразилии Мауро Виейра
Мака Бочоришвили и глава МИД Бразилии Мауро Виейра - Sputnik Грузия, 1920, 13.07.2025
Мака Бочоришвили и глава МИД Бразилии Мауро Виейра
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Бочоришвили также встретилась со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой. Стороны обсудили дружественные отношения и перспективы сотрудничества между Грузией и Бразилией. Была подчеркнута важность сотрудничества Грузии со странами Латинской Америки и Карибского бассейна и роль Бразилии в этом вопросе.
Министры отметили возможности обмена визитами на высоком уровне. В ходе беседы также обсуждался потенциал углубления сотрудничества в сфере экономики, туризма, культурно-гуманитарной сфере и межчеловеческих отношений.

Грузия и Бразилия

Грузия и Бразилия установили дипломатические отношения в 1993 году. Страны развивают сотрудничество в сфере политики, экономики, сельского хозяйства, культуры, образования и спорта.
До 2011 года Грузию покрывало посольство Бразилии, находящееся в Турции, однако в последнее время отношения настолько активизировались, что дипломатическая миссия Бразилии заработала в Тбилиси.
Граждане Грузии могут посещать Бразилию без виз на 90 в течение 180.

Грузия и Китай

В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.
Китай входит в первую пятерку стран – торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда долларов, на 17% больше, чем в 2024 году, что составляет 8,2% от всего рынка.
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