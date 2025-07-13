https://sputnik-georgia.ru/20250713/massovoe-kreschenie-detey-v-gruzii---krestnikami-ilii-ii-stali-bolee-tysyachi-detey-294142837.html
Массовое крещение детей в Грузии – крестниками Илии II стали более тысячи детей
Массовое крещение детей в Грузии – крестниками Илии II стали более тысячи детей
Sputnik Грузия
На сегодняшний день у патриарха почти 50 тысяч крестников 13.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-13T22:55+0400
2025-07-13T22:55+0400
2025-07-13T23:17+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II стал крестным отцом еще около тысячи детей, сообщил телеканал "Имеди". Очередное, 72 по счету, массовое крещение состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси. На сегодняшний день у патриарха более 49 тысяч крестников. Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей венчанных родителей. Целью инициативы является улучшение демографической ситуации в стране. Первое такое крещение в Грузии состоялось 19 января 2008 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, католикос-патриарх всея грузии илия ii, крещение
грузия, общество, новости, католикос-патриарх всея грузии илия ii, крещение
Массовое крещение детей в Грузии – крестниками Илии II стали более тысячи детей
22:55 13.07.2025 (обновлено: 23:17 13.07.2025)
На сегодняшний день у патриарха почти 50 тысяч крестников
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II стал крестным отцом еще около тысячи детей, сообщил телеканал "Имеди".
Очередное, 72 по счету, массовое крещение состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси.
На сегодняшний день у патриарха более 49 тысяч крестников.
Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей венчанных родителей. Целью инициативы является улучшение демографической ситуации в стране.
Первое такое крещение в Грузии состоялось 19 января 2008 года.