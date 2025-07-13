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Мераб Двалишвили признан лучшим бойцом UFC 2025 года

Мераб Двалишвили признан лучшим бойцом UFC 2025 года

Sputnik Грузия

За год Двалишвили одержал три победы в боях за титул 13.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-13T11:17+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили был признан лучшим бойцом 2025 года по итогам голосования, проведенного американской телекомпанией ESPN. Престижная индивидуальная награда вручается американской телекомпанией ESPN каждый июль. Этот месяц был выбран для церемонии награждения неслучайно, поскольку это время обычно совпадает с перерывом между спортивными сезонами. Мераб Двалишвили был номинирован на премию "Лучший боец" вместе с Исламом Махачевым, Кайлой Харрисон и Дрикусом дю Плесси. Церемония вручения наград ESPY запланирована на 17 июля, хотя UFC уже назвал победителя заранее. В этом году учитывались результаты спортсменов с 1 июля 2024 года по 20 июня 2025 года. Вот почему другой грузинский боец Илья Топурия, одержавший за этот период всего одну победу против Макса Холлоуэя в октябре, не попал в число номинантов. В определении победителей в отдельных номинациях участвуют как болельщики, так и группа экспертов ESPN. В смешанных единоборствах Двалишвили одержал 13 побед подряд. Он стал первым грузинским спортсменом, удостоенным награды ESPY.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, спорт, мераб двалишвили, илья топурия, ufc