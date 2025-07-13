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"Мец" и "Нюрнберг" - футболисты сборной Грузии сменили клубы

"Мец" и "Нюрнберг" - футболисты сборной Грузии сменили клубы

Sputnik Грузия

Прошлый сезон Цитаишвили провел в аренде в "Гранаде", где сыграл 36 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи 13.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-13T18:35+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Цитаишвили в летнее трансферное окно подписал контракт с французским клубом "Мец", а центральный защитник Лука Лочошвили в предстоящем сезоне будет выступать за немецкий "Нюрнберг". Цитаишвили перешел в "Мец" из киевского "Динамо", контракт с которым рассчитан до июня 2026 года. Цитаишвили будет выступать за "Мец" на правах аренды. Он стал вторым грузинским футболистом, выступающим за "Мец" после Георгия Микаутадзе. Прошлый сезон Цитаишвили провел в аренде в "Гранаде" (второй дивизион Испании), где сыграл 36 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи. По итогам сезона 2024/25 Мец вернулся в Лигу 1, высший дивизион в системе футбольных лиг Франции. Что касается Луки Лочошвили, то он перешел из итальянского "Кремонезе" в немецкий "Нюрнберг", выступающий во второй Бундеслиге. Клуб возглавляет легенда сборной Германии, бывший нападающий Мирослав Клозе. По словам Лочошвили, он горд стать частью такого "Нюрнберга". "Готов взять на себя роль лидера", — сказал Лочошвили журналистам. В "Нюрнберге" Лочошвили будет носить майку под номером 24.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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