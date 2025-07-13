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Очередная атака на демократию и народ – ответ "Грузинской мечты" на письмо глав МИД ЕС

Очередная атака на демократию и народ – ответ "Грузинской мечты" на письмо глав МИД ЕС

Sputnik Грузия

В правящей партии назвали дезинформацией заявление европейских чиновников о подавлении политической оппозиции в Грузии 13.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-13T13:49+0400

2025-07-13T13:49+0400

2025-07-13T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Совместное письмо глав МИД Великобритании и 16 стран ЕС – это очередная грубая и несправедливая атака на грузинскую демократию и народ, говорится в заявлении политического совета правящей партии "Грузинская мечта". Главы МИД Великобритании и 16 стран ЕС, в том числе Германия и Франция, распространили совместное заявление по Грузии, в котором выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией в стране в преддверии выборов в органы местной власти, назвав аресты оппозиционных политиков и протестующих "трансформацией Грузии в авторитарную систему, что противоречит европейским нормам и ценностям". Как отметили в правящей партии, письмо пропитано дезинформацией советского образца и ложными обвинениями. "Мы призываем каждого подписавшего письмо в будущем более ответственно относиться к своим заявлениям", – отметили в Политсовете. Организованная атака на грузинский народ, которая приобрела новое содержание после 26 октября, по мнению "Грузинской мечты", имеет лишь одну причину: грузинский народ не допустил возвращения к власти "Глубинного государства", коллективного "Национального движения", открыто поддержанного послом ЕС в Грузии и отдельными европейскими и бывшими американскими чиновниками. В правящей партии назвали дезинформацией заявление европейских чиновников о подавлении политической оппозиции в Грузии, отметив, что осуществленные аресты – это результат того, что оппозиционные политики не явились на заседание временной следственной комиссии. "Следует напомнить подписавшим документ чиновникам, что закон, на основании которого политики были приговорены к лишению свободы, был принят в Грузии три десятилетия назад и полностью соответствует европейской практике и стандартам", – говорится в заявлении. Как отметили в правящей партии, в письме также содержится очередная дезинформация о якобы "несправедливом задержании" активистов. В "Грузинской мечте" также обратили внимание на то, что из нескольких сотен преступников были арестованы лишь около 30, что подтверждает высокий уровень расследования. "Мы также хотели бы напомнить подписавшим, что в Великобритании, Германии, Франции, Швеции, Испании и других соответствующих европейских странах нападение на сотрудника полиции карается многолетним тюремным заключением (от 5 до 8 лет)", – отмечено в заявлении. В политсовете правящей партии также назвали дезинформацией заявление европейских политиков о том, что в Грузии были приняты "репрессивные законы". Как отметили в правящей партии, указание парламенту Грузии, какие законы он должен принимать, а какие нет, является грубым нарушением парламентского суверенитета и оскорблением грузинского народа. "Письмо 18 европейских чиновников в очередной раз напоминает нам, насколько глубоко укоренилось неформальное правление "Глубинного государства" в подавляющем большинстве стран ЕС и Великобритании, при котором в европейской бюрократии больше нет никаких моральных границ... Единственное, чего не могут простить Грузии, Венгрии, Словакии и Сербии – это независимость и суверенитет", – подчеркнуто в заявлении. "Грузинская мечта" выразила полную готовность к сотрудничеству с любым государством, желающим добросовестного сотрудничества с Грузией. Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, обсе, бдипч/обсе, грузия - евросоюз