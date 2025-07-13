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Очередная атака на демократию и народ – ответ "Грузинской мечты" на письмо глав МИД ЕС
Очередная атака на демократию и народ – ответ "Грузинской мечты" на письмо глав МИД ЕС
Sputnik Грузия
В правящей партии назвали дезинформацией заявление европейских чиновников о подавлении политической оппозиции в Грузии 13.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-13T13:49+0400
2025-07-13T13:49+0400
2025-07-13T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Совместное письмо глав МИД Великобритании и 16 стран ЕС – это очередная грубая и несправедливая атака на грузинскую демократию и народ, говорится в заявлении политического совета правящей партии "Грузинская мечта". Главы МИД Великобритании и 16 стран ЕС, в том числе Германия и Франция, распространили совместное заявление по Грузии, в котором выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией в стране в преддверии выборов в органы местной власти, назвав аресты оппозиционных политиков и протестующих "трансформацией Грузии в авторитарную систему, что противоречит европейским нормам и ценностям". Как отметили в правящей партии, письмо пропитано дезинформацией советского образца и ложными обвинениями. "Мы призываем каждого подписавшего письмо в будущем более ответственно относиться к своим заявлениям", – отметили в Политсовете. Организованная атака на грузинский народ, которая приобрела новое содержание после 26 октября, по мнению "Грузинской мечты", имеет лишь одну причину: грузинский народ не допустил возвращения к власти "Глубинного государства", коллективного "Национального движения", открыто поддержанного послом ЕС в Грузии и отдельными европейскими и бывшими американскими чиновниками. В правящей партии назвали дезинформацией заявление европейских чиновников о подавлении политической оппозиции в Грузии, отметив, что осуществленные аресты – это результат того, что оппозиционные политики не явились на заседание временной следственной комиссии. "Следует напомнить подписавшим документ чиновникам, что закон, на основании которого политики были приговорены к лишению свободы, был принят в Грузии три десятилетия назад и полностью соответствует европейской практике и стандартам", – говорится в заявлении. Как отметили в правящей партии, в письме также содержится очередная дезинформация о якобы "несправедливом задержании" активистов. В "Грузинской мечте" также обратили внимание на то, что из нескольких сотен преступников были арестованы лишь около 30, что подтверждает высокий уровень расследования. "Мы также хотели бы напомнить подписавшим, что в Великобритании, Германии, Франции, Швеции, Испании и других соответствующих европейских странах нападение на сотрудника полиции карается многолетним тюремным заключением (от 5 до 8 лет)", – отмечено в заявлении. В политсовете правящей партии также назвали дезинформацией заявление европейских политиков о том, что в Грузии были приняты "репрессивные законы". Как отметили в правящей партии, указание парламенту Грузии, какие законы он должен принимать, а какие нет, является грубым нарушением парламентского суверенитета и оскорблением грузинского народа. "Письмо 18 европейских чиновников в очередной раз напоминает нам, насколько глубоко укоренилось неформальное правление "Глубинного государства" в подавляющем большинстве стран ЕС и Великобритании, при котором в европейской бюрократии больше нет никаких моральных границ... Единственное, чего не могут простить Грузии, Венгрии, Словакии и Сербии – это независимость и суверенитет", – подчеркнуто в заявлении. "Грузинская мечта" выразила полную готовность к сотрудничеству с любым государством, желающим добросовестного сотрудничества с Грузией. Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, обсе, бдипч/обсе, грузия - евросоюз
грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, обсе, бдипч/обсе, грузия - евросоюз
Очередная атака на демократию и народ – ответ "Грузинской мечты" на письмо глав МИД ЕС
13:49 13.07.2025 (обновлено: 14:31 13.07.2025)
В правящей партии назвали дезинформацией заявление европейских чиновников о подавлении политической оппозиции в Грузии
ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Совместное письмо глав МИД Великобритании и 16 стран ЕС – это очередная грубая и несправедливая атака на грузинскую демократию и народ, говорится в заявлении политического совета правящей партии "Грузинская мечта".
Главы МИД Великобритании и 16 стран ЕС, в том числе Германия и Франция, распространили совместное заявление по Грузии, в котором выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией в стране в преддверии выборов в органы местной власти, назвав аресты оппозиционных политиков и протестующих "трансформацией Грузии в авторитарную систему, что противоречит европейским нормам и ценностям".
"Письмо, подписанное министрами иностранных дел 17 европейских стран и Верховным представителем Европейского Союза, к сожалению, следует расценивать как очередную грубую и несправедливую атаку на грузинский народ и грузинскую демократию", – говорится в заявлении.
Как отметили в правящей партии, письмо пропитано дезинформацией советского образца и ложными обвинениями.
"Мы призываем каждого подписавшего письмо в будущем более ответственно относиться к своим заявлениям", – отметили в Политсовете.
Организованная атака на грузинский народ, которая приобрела новое содержание после 26 октября, по мнению "Грузинской мечты", имеет лишь одну причину: грузинский народ не допустил возвращения к власти "Глубинного государства", коллективного "Национального движения", открыто поддержанного послом ЕС в Грузии и отдельными европейскими и бывшими американскими чиновниками.
"Всем очевидно, что никто не может поставить под сомнение легитимность парламентских выборов. Помимо объективной реальности, легитимность выборов подтверждается как докладом БДИПЧ/ОБСЕ, так и заявлениями высокопоставленных должностных лиц ОБСЕ, включая заявление Генерального секретаря ОБСЕ, сделанное несколько дней назад о том, что выборы 2024 года полностью отразили волю грузинского народа", – отмечено в заявлении.
В правящей партии назвали дезинформацией заявление европейских чиновников о подавлении политической оппозиции в Грузии, отметив, что осуществленные аресты – это результат того, что оппозиционные политики не явились на заседание временной следственной комиссии.
"Следует напомнить подписавшим документ чиновникам, что закон, на основании которого политики были приговорены к лишению свободы, был принят в Грузии три десятилетия назад и полностью соответствует европейской практике и стандартам", – говорится в заявлении.
Как отметили в правящей партии, в письме также содержится очередная дезинформация о якобы "несправедливом задержании" активистов.
"Это заявление не что иное, как очередное опровержение того факта, что попытка свержения власти в ноябре-декабре прошлого года и жестокое насилие со стороны протестующих были поддержаны извне", – отмечено в заявлении.
В "Грузинской мечте" также обратили внимание на то, что из нескольких сотен преступников были арестованы лишь около 30, что подтверждает высокий уровень расследования.
"Мы также хотели бы напомнить подписавшим, что в Великобритании, Германии, Франции, Швеции, Испании и других соответствующих европейских странах нападение на сотрудника полиции карается многолетним тюремным заключением (от 5 до 8 лет)", – отмечено в заявлении.
В политсовете правящей партии также назвали дезинформацией заявление европейских политиков о том, что в Грузии были приняты "репрессивные законы".
"Речь идет о законах, целью которых является предотвращение нарушения суверенитета Грузии и ослабления государственных институтов за счет внешнего финансирования. Все эти законы полностью соответствуют правовым принципам и стандартам", – говорится в заявлении.
Как отметили в правящей партии, указание парламенту Грузии, какие законы он должен принимать, а какие нет, является грубым нарушением парламентского суверенитета и оскорблением грузинского народа.
"Письмо 18 европейских чиновников в очередной раз напоминает нам, насколько глубоко укоренилось неформальное правление "Глубинного государства" в подавляющем большинстве стран ЕС и Великобритании, при котором в европейской бюрократии больше нет никаких моральных границ... Единственное, чего не могут простить Грузии, Венгрии, Словакии и Сербии – это независимость и суверенитет", – подчеркнуто в заявлении.
"Грузинская мечта" выразила полную готовность к сотрудничеству с любым государством, желающим добросовестного сотрудничества с Грузией.
"Важно, чтобы все понимали, что так же, как Грузия нуждается в Европе, так и Европейский Союз нуждается в Грузии не меньше", – подытожено в заявлении.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России