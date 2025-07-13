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Путин: Запад решил, что раз СССР больше нет, можно не соблюдать правила в отношении России

Путин: Запад решил, что раз СССР больше нет, можно не соблюдать правила в отношении России

Sputnik Грузия

Российское государство должно заявить о себе, чтобы с его позицией начали считаться, заявил президент РФ 13.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-13T20:54+0400

2025-07-13T20:54+0400

2025-07-13T20:54+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. После распада Советского Союза у западных стран осталось наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам России, заявил президент РФ Владимир Путин."Когда Советского Союза не стало, никакого коммунистического режима не было, а наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам РФ осталось", – сказал он в не опубликованном ранее фрагменте документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".По словам Путина, тогда на Западе решили: раз СССР больше нет, можно не соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какая была у Союза.Он также отметил, что тогда появилось понимание: Российское государство должно заявить о себе, чтобы с его позицией начали считаться."Стало ясно, что пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут", – отметил президент РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, политика, владимир путин, европа, сша, ссср