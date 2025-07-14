https://sputnik-georgia.ru/20250714/amerikanskogo-diplomata-obvinili-v-podryve-svyazey-mezhdu-gruziey-i-ssha-pered-ukhodom-s-posta-294146969.html

Американского дипломата обвинили в подрыве связей между Грузией и США перед уходом с поста

Американского дипломата обвинили в подрыве связей между Грузией и США перед уходом с поста

Sputnik Грузия

В "Грузинской мечте" назвали необоснованными обвинения в том, что Иванишвили ставит личные интересы выше государственных, отметив его отказ от финансовой... 14.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-14T16:57+0400

2025-07-14T16:57+0400

2025-07-14T16:57+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Последнее интервью уходящей с должности посла США в Грузии Робин Данниган служило дальнейшему обострению грузино-американских отношений и возникновению спекулятивных тем, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. В интервью грузинской редакции "Радио Свобода"* Данниган заявила, что неофициальное письмо руководства "Грузинской мечты" президенту Трампу носило "угрожающий, оскорбительный и несерьезный характер" и было "крайне плохо воспринято в Вашингтоне". Дипломат рассказала, что хотела лично встретиться с Бидзиной Иванишвили, поскольку у нее был ответ от госсекретаря Марко Рубио на письмо, однако тот отказался. Она также добавила, что большинство людей в мире понимают, что Иванишвили руководит правительством. Обвинения в том, будто Иванишвили ставит свои личные интересы выше интересов страны, необоснованны, так как, по мнению депутата, такие обвинения основываются на представлении о личном интересе как о деньгах, от которых Иванишвили сознательно отказывается. "Он (Иванишвили – ред.) говорит: "Для меня главное – государственный интерес, и этот интерес не может реализовываться под шантажом", – подчеркнул Кадагишвили. Политик также напомнил о письме Дональда Трампа, в котором тот поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили и грузинский народ с Днем независимости страны, и которое до сих пор не обнародовано на сайте посольства. В своем письме Трамп сделал акцент на укреплении отношений между Грузией и США, и выразил надежду на расширение ареала двустороннего сотрудничества. Кадагишвили отметил, что в отношении Грузии существуют две противоположные позиции: одна – поздравительное письмо президента Трампа, другая – критическое заявление посольства США, сделанное позже. Он также подчеркнул, что Данниган была назначена Демократической партией, а сейчас у власти в США Республиканцы. Поэтому, по мнению политика, нужен новый посол, который будет продвигать более позитивный и конструктивный подход к отношениям с Грузией. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад не единожды призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии настаивали на том, что именно прозрачность означает "европейскость" и закон принят в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля 2024 года тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции страны в ЕС. Кроме того, в декларацию по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года не внесли запись о перспективе членства Грузии в НАТО, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. * Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организациейПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, дональд трамп, бидзина иванишвили