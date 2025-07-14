https://sputnik-georgia.ru/20250714/falshivyy-narrativ-v-partii-vlasti-rezko-otvetili-poslu-velikobritanii-v-gruzii-294148188.html

Фальшивый нарратив! В партии власти резко ответили послу Великобритании в Грузии

Фальшивый нарратив! В партии власти резко ответили послу Великобритании в Грузии

Sputnik Грузия

В правящей партии Грузии подчеркивают, что ни статус, ни профессия не могут служить щитом от уголовной ответственности 14.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-14T17:58+0400

2025-07-14T17:58+0400

2025-07-14T17:58+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Заявление посла Великобритании Гарета Уорд содержит ложные доказательства и фальшивый нарратив якобы о том, что основательница изданий Netgazeti и Batumelebi Мзия Амаглобели задержана не за совершение уголовного преступления, а за свободу слова, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. В видеообращении посол выразил обеспокоенность ухудшением ситуации со свободой СМИ в Грузии, в том числе делом Амаглобели, назвав его политически мотивированным преследованием за критику властей. По словам Уорда, Великобритания, как и многие европейские партнеры, рассматривает аресты журналистов, произвольные задержания и усиливающиеся репрессии против других критиков как "свидетельство разрушения демократии в Грузии, что противоречит европейским нормам и ценностям". Однако, если человек, прикрываясь статусом журналиста, совершает уголовное преступление, никто не станет закрывать на это глаза, подчеркнул депутат. При этом Шарманашвили призвал прекратить обсуждение дела Амаглобели, отметив, что вопрос о гуманном отношении суда к обвиняемой – это отдельная тема, которую не должны решать политики. Основателя интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января 2025 года, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы "отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса". По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, подпавших под санкции Великобритании, выросло до 11 человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении на то время главы МВД Вахтанга Гомелаури, а также высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список подпавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на "жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих" в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября – в начале декабря 2024 года, также последовавшие уголовные дела и "причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, великобритания, грузинская мечта - демократическая грузия