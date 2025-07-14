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Фальшивый нарратив! В партии власти резко ответили послу Великобритании в Грузии
Фальшивый нарратив! В партии власти резко ответили послу Великобритании в Грузии
Sputnik Грузия
В правящей партии Грузии подчеркивают, что ни статус, ни профессия не могут служить щитом от уголовной ответственности 14.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-14T17:58+0400
2025-07-14T17:58+0400
2025-07-14T17:58+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Заявление посла Великобритании Гарета Уорд содержит ложные доказательства и фальшивый нарратив якобы о том, что основательница изданий Netgazeti и Batumelebi Мзия Амаглобели задержана не за совершение уголовного преступления, а за свободу слова, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. В видеообращении посол выразил обеспокоенность ухудшением ситуации со свободой СМИ в Грузии, в том числе делом Амаглобели, назвав его политически мотивированным преследованием за критику властей. По словам Уорда, Великобритания, как и многие европейские партнеры, рассматривает аресты журналистов, произвольные задержания и усиливающиеся репрессии против других критиков как "свидетельство разрушения демократии в Грузии, что противоречит европейским нормам и ценностям". Однако, если человек, прикрываясь статусом журналиста, совершает уголовное преступление, никто не станет закрывать на это глаза, подчеркнул депутат. При этом Шарманашвили призвал прекратить обсуждение дела Амаглобели, отметив, что вопрос о гуманном отношении суда к обвиняемой – это отдельная тема, которую не должны решать политики. Основателя интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января 2025 года, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы "отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса". По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, подпавших под санкции Великобритании, выросло до 11 человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении на то время главы МВД Вахтанга Гомелаури, а также высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список подпавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на "жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих" в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября – в начале декабря 2024 года, также последовавшие уголовные дела и "причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, великобритания, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, великобритания, грузинская мечта - демократическая грузия
Фальшивый нарратив! В партии власти резко ответили послу Великобритании в Грузии
В правящей партии Грузии подчеркивают, что ни статус, ни профессия не могут служить щитом от уголовной ответственности
ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Заявление посла Великобритании Гарета Уорд содержит ложные доказательства и фальшивый нарратив якобы о том, что основательница изданий Netgazeti и Batumelebi Мзия Амаглобели задержана не за совершение уголовного преступления, а за свободу слова, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили.
В видеообращении посол выразил обеспокоенность ухудшением ситуации со свободой СМИ в Грузии, в том числе делом Амаглобели, назвав его политически мотивированным преследованием за критику властей. По словам Уорда, Великобритания, как и многие европейские партнеры, рассматривает аресты журналистов, произвольные задержания и усиливающиеся репрессии против других критиков как "свидетельство разрушения демократии в Грузии, что противоречит европейским нормам и ценностям".
"Выдвигать ложные доказательства или строить такие фальшивые нарративы о том, будто Мзия Амаглобели не совершила уголовного преступления и была задержана якобы за свободу слова – это абсолютно немыслимо и вызывает улыбку", – заявил Шарманашвили.
Однако, если человек, прикрываясь статусом журналиста, совершает уголовное преступление, никто не станет закрывать на это глаза, подчеркнул депутат.
При этом Шарманашвили призвал прекратить обсуждение дела Амаглобели, отметив, что вопрос о гуманном отношении суда к обвиняемой – это отдельная тема, которую не должны решать политики.
Основателя интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января 2025 года, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста.
Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы "отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса".
По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей.
"Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля.
Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, подпавших под санкции Великобритании, выросло до 11 человек.
Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении на то время главы МВД Вахтанга Гомелаури, а также высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список подпавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе.
По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на "жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих" в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября – в начале декабря 2024 года, также последовавшие уголовные дела и "причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции".