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Грузия в мае сократила импорт нефтепродуктов из РФ до минимума за полгода

Грузия в мае сократила импорт нефтепродуктов из РФ до минимума за полгода

Sputnik Грузия

За первые пять месяцев этого года поставки российских нефтепродуктов составили 242,9 миллиона долларов – на 15% больше, чем год назад 14.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-14T20:51+0400

2025-07-14T20:51+0400

2025-07-14T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Грузия в мае этого года сократила импорт российских нефтепродуктов более чем на 20% по сравнению с апрелем – до минимума за полгода, однако в годовом выражении произошел рост закупок на 40%, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Так, покупки нефтепродуктов Грузией у РФ за май составили 37,9 миллиона долларов. За месяц они сократились на 22%, до минимума с ноября 2024 года. Однако в годовом выражении произошел прирост на 40%. Суммарно за первые пять месяцев этого года поставки российских нефтепродуктов составили 242,9 миллиона долларов – на 15% больше, чем год назад. Помимо нефтепродуктов, в мае Тбилиси также приобретал у Москвы газ. Так, поставки природного газа за месяц упали в 7,4 раза, а за год выросли на 8,5% – до 987,1 тысячи долларов. Также импортировались сжиженный пропан – на 860,9 тысячи долларов и другие виды сжиженных газов (кроме природного, пропана, бутана, этилена, пропилена, бутилена и бутадиена) – на 2,7 миллиона долларов, что почти вдвое больше как в годовом, так и в месячном выражении. Среди других видов топлива РФ также поставляла Грузии кокс – на 1,9 миллиона долларов и каменный уголь – на 1,1 миллиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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