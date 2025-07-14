https://sputnik-georgia.ru/20250714/kogda-energobirzha-polnostyu-otkroetsya-v-gruzii-294143747.html

Когда энергобиржа полностью откроется в Грузии?

Когда энергобиржа полностью откроется в Грузии?

Sputnik Грузия

Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиарда киловатт-часов 14.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-14T09:01+0400

2025-07-14T09:01+0400

2025-07-14T09:01+0400

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национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Полный запуск энергетической биржи Грузии отложен на два года, до 1 июля 2027 года, говорится в постановлении правительства Грузии на сайте Законодательного вестника. Согласно постановлению правительства от 26 июня 2025 года, Государственная электросистема Грузии обязуется: Кроме того, к 1 июля 2027 года оператор балансирующего рынка должен обеспечить: По информации Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC), на данном этапе участвовать в биржевых торгах разрешено крупным потребителям, розничным поставщикам и операторам систем передачи и распределения только в целях покупки электроэнергии, а дерегулируемым производителям электроэнергии – для продажи электроэнергии. Импортерам, экспортерам и оптовым поставщикам электроэнергии пока запрещено участвовать в биржевых торгах. Дата запуска рынка электроэнергии переносилась семь раз, в том числе из-за того, что участники рынка не были готовы к почасовым торгам. Изначально предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года. Новая биржа – новые возможности Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве. Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиарда киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства. Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиций в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным. Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации. Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, gnerc, государственная электросистема грузии, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии