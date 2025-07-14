Когда энергобиржа полностью откроется в Грузии?
© photo: Sputnik / StringerВысоковольтная линия электропередач
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиарда киловатт-часов
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Полный запуск энергетической биржи Грузии отложен на два года, до 1 июля 2027 года, говорится в постановлении правительства Грузии на сайте Законодательного вестника.
Энергобиржа частично открылась 1 июля 2024 года. В частности, правительство Грузии утвердило переходную модель рынка электроэнергии, которая предполагает запуск рынков на сутки вперед и текущих продаж в ограниченном и добровольном режиме. Полный запуск, который предполагает отсрочку обязательства по почасовой балансировке, а также рынка балансирующих и вспомогательных услуг, должен был состояться 1 июля 2025 года.
Согласно постановлению правительства от 26 июня 2025 года, Государственная электросистема Грузии обязуется:
Создать и эксплуатировать платформу балансирующего рынка, провести ее тестирование, запустить в имитационном режиме с потенциальными участниками и внедрить ее;
Сформировать систему регистрации лиц, ответственных за балансирование, в том числе лиц, оказывающих услуги по балансированию, и создать соответствующий реестр;
Подготовить необходимые мероприятия для создания единой учетной базы данных, управления базой данных и расчетов на оптовом рынке;
АО "Коммерческий оператор электроэнергетической системы" (ЭСКО) должен разработать инструменты, необходимые для организации оптовых государственных услуг, провести их тестирование, запустить в имитационном режиме с потенциальными участниками и операторами рынка.
Кроме того, к 1 июля 2027 года оператор балансирующего рынка должен обеспечить:
Работу рынка балансирующих и вспомогательных услуг;
Закупку балансирующей энергии и балансирующих резервов у поставщика балансирующих услуг на балансирующем рынке;
Предоставление функции финансовых расчетов для рынка балансирующих и вспомогательных услуг;
Ведение реестра лиц, ответственных за балансировку, в том числе лиц, оказывающих услуги балансировки;
Оператор системы передачи – реализацию мер, необходимых для балансировки, создание и внедрение единой учетной базы данных в соответствии с правовыми актами Комиссии;
Предоставление оптовых государственных услуг ЭСКО, как организацией, оказывающей оптовые государственные услуги.
По информации Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC), на данном этапе участвовать в биржевых торгах разрешено крупным потребителям, розничным поставщикам и операторам систем передачи и распределения только в целях покупки электроэнергии, а дерегулируемым производителям электроэнергии – для продажи электроэнергии.
Импортерам, экспортерам и оптовым поставщикам электроэнергии пока запрещено участвовать в биржевых торгах.
В GNERC отметили, что либерализация рынка и внедрение свободных рыночных механизмов увеличивают конкуренцию, ликвидность и прозрачность, что означает более эффективное использование энергоресурсов страны, ценообразование, отражающее расходы, и больше социальных льгот, что помогает снизить цены на электроэнергию в долгосрочной перспективе.
Дата запуска рынка электроэнергии переносилась семь раз, в том числе из-за того, что участники рынка не были готовы к почасовым торгам. Изначально предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года.
Новая биржа – новые возможности
Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.
Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиарда киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.
Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиций в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным.
Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии, ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения.
Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.
Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.