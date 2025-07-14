https://sputnik-georgia.ru/20250714/kontrol-za-vykhlopami-avtomobiley--skolko-voditeley-oshtrafovany-294151909.html
Контроль за выхлопами автомобилей – сколько водителей оштрафованы
Контроль за выхлопами автомобилей – сколько водителей оштрафованы
Sputnik Грузия
Из общего числа штрафов 80% были выписаны на имя физического лица, а остальные – юридическим лицам 14.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-14T23:41+0400
2025-07-14T23:41+0400
2025-07-14T23:41+0400
новости
общество
грузия
тбилиси
рустави
батуми
автомобили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283823691_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9a5f264cf519beeda52f569a1ea04d59.jpg
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой с 1 января по 30 июня оштрафовали 2,4 тысячи водителей за превышение содержания вредных веществ в результате проверки выхлопов автомобилей на дорогах Грузии, сообщило ведомство. Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября 2023 года в четырех городах страны: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Больше всего нарушений выявлено в Тбилиси. Из общего числа штрафов 80% были выписаны на имя физического лица, а остальные – юридическим лицам. Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари в первый раз, на 1 500 лари – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари – в третий раз. Если штраф заплатят в течение 10 дней, его сумма уменьшится на 20%. При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ, владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт техосмотра, где его повторно осмотрят. Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
рустави
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283823691_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_04b379679093bf0e397223df3eceebe5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, общество, грузия, тбилиси, рустави, батуми, автомобили
новости, общество, грузия, тбилиси, рустави, батуми, автомобили
Контроль за выхлопами автомобилей – сколько водителей оштрафованы
Из общего числа штрафов 80% были выписаны на имя физического лица, а остальные – юридическим лицам
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой с 1 января по 30 июня оштрафовали 2,4 тысячи водителей за превышение содержания вредных веществ в результате проверки выхлопов автомобилей на дорогах Грузии, сообщило ведомство.
Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября 2023 года в четырех городах страны: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Больше всего нарушений выявлено в Тбилиси.
Из общего числа штрафов 80% были выписаны на имя физического лица, а остальные – юридическим лицам.
Согласно действующим поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушитель будет оштрафовано на 100 лари в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари. Если спустя 15 дней нарушение вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари.
Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари в первый раз, на 1 500 лари – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари – в третий раз. Если штраф заплатят в течение 10 дней, его сумма уменьшится на 20%.
При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ, владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт техосмотра, где его повторно осмотрят.
Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется.