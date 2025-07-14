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Контроль за выхлопами автомобилей – сколько водителей оштрафованы

Контроль за выхлопами автомобилей – сколько водителей оштрафованы

Sputnik Грузия

Из общего числа штрафов 80% были выписаны на имя физического лица, а остальные – юридическим лицам 14.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-14T23:41+0400

2025-07-14T23:41+0400

2025-07-14T23:41+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой с 1 января по 30 июня оштрафовали 2,4 тысячи водителей за превышение содержания вредных веществ в результате проверки выхлопов автомобилей на дорогах Грузии, сообщило ведомство. Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября 2023 года в четырех городах страны: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Больше всего нарушений выявлено в Тбилиси. Из общего числа штрафов 80% были выписаны на имя физического лица, а остальные – юридическим лицам. Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари в первый раз, на 1 500 лари – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари – в третий раз. Если штраф заплатят в течение 10 дней, его сумма уменьшится на 20%. При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ, владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт техосмотра, где его повторно осмотрят. Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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