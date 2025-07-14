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Кровавое ДТП на западе Грузии – погибли водители легковых автомобилей
Кровавое ДТП на западе Грузии – погибли водители легковых автомобилей
Sputnik Грузия
В 2024 году в ДТП по Грузии погибли 444 человека, большинство аварий произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии 14.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-14T13:56+0400
2025-07-14T13:56+0400
2025-07-14T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Два человека, находившиеся за рулем легковых автомобилей, погибли в результате ДТП в Кутаиси (регион Имерети), сообщил телеканал "Рустави 2". Два легковых автомобиля врезались в припаркованный на обочине дороги грузовик. Инцидент произошел поздно ночью на проспекте Молодежи. Полиция работала на месте происшествия всю ночь, были проведены следственные действия. Начато расследование инцидента. Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2024 году составило 444 человека. Наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии – 70% всех аварий в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кутаиси
происшествия, грузия, новости, кутаиси
Кровавое ДТП на западе Грузии – погибли водители легковых автомобилей
В 2024 году в ДТП по Грузии погибли 444 человека, большинство аварий произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Два человека, находившиеся за рулем легковых автомобилей, погибли в результате ДТП в Кутаиси (регион Имерети), сообщил телеканал "Рустави 2".
Два легковых автомобиля врезались в припаркованный на обочине дороги грузовик. Инцидент произошел поздно ночью на проспекте Молодежи.
Полиция работала на месте происшествия всю ночь, были проведены следственные действия. Начато расследование инцидента.
Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2024 году составило 444 человека.
Наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии – 70% всех аварий в Грузии.