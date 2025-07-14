https://sputnik-georgia.ru/20250714/lelo-i-gakhariya-obedinilis-pered-vyborami-v-gruzii--chego-zhdat-ot-etogo-soyuza-294149924.html

"Лело" и Гахария объединились перед выборами в Грузии – чего ждать от этого союза

"Лело" и Гахария объединились перед выборами в Грузии – чего ждать от этого союза

Sputnik Грузия

Правящая партия "Грузинская мечта" захватила все госинституты, и оппозиция должна объединится перед выборами, считают оппозиционеры 14.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-14T18:55+0400

2025-07-14T18:55+0400

2025-07-14T18:55+0400

грузия

политика

новости

георгий гахария

мамука хазарадзе

единое национальное движение

лело для грузии

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Оппозиционная партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и "Лело – Сильная Грузия" подписали меморандум о сотрудничестве на выборах в органы местного самоуправления. Выборы в органы местного самоуправления состоятся 4 октября. На сегодняшний день о своем желании принять участие в выборах заявили три оппозиционные партии: "Лело для Грузии", "Гахария за Грузию", "Новый политический центр – Гирчи". Меморандум о сотрудничестве подписали исполнительный секретарь партии Гахария Бердия Сичинава и генсек "Лело" Ираклий Купразде. По словам политиков, правящая партия "Грузинская мечта" захватила все госинституты, и оппозиция должна объединится перед выборами. В партии "Лело" считают, что дискуссия о единстве должна продолжаться и после выборов. "Даже после 4 октября мы должны говорить о единстве. Именно это сотрудничество и является важным требованием наших граждан. Этот меморандум отражает их заказ о том, что мы будем бороться на всех направлениях скоординировано, без какой-либо конкуренции и исключая конкуренцию", – заявил Купрадзе. В свою очередь, в правящей партии "Грузинская мечта" считают, что объединение радикалов и агентов в ненависти к собственной стране не ново. По его словам, у этих двух партий есть желание отделить от себя обремененного грехами и преступлениями в сознании общества "Единого национального движения". "В конечном итоге общество примет решение, что все радикалы во всех 64 муниципалитетах будут разгромлены очень жестко", – сказал Матикашвили. Недовольны объединением двух партий и в оппозиции. По словам лидера "Единого национального движения" Тины Бокучава, Гахария и Хазарадзе объединились с основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили. По ее словам, хотя деньги сегодня решают многое в грузинской политике, но они не смогут решить судьбу страны. Примечательно, что оба основателя и лидера партии "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе отбывают наказание в тюрьме за неявку на заседание временной следственной комиссии при парламенте Грузии. Комиссия расследует преступления бывшей правящей партии "Единое национальное движение", а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. Президент Грузии Михаил Кавелашвили 4 июля заявил о готовности помиловать заключенных политиков в случае их готовности участвовать в местных выборах. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии. Официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, георгий гахария, мамука хазарадзе, единое национальное движение, лело для грузии