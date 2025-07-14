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Мамардашвили провел свой первый официальный матч за "Ливерпуль"

Мамардашвили провел свой первый официальный матч за "Ливерпуль"

Sputnik Грузия

Грузинский вратарь вышел в стартовом составе "Ливерпуля" и провел на поле 45 минут 14.07.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили дебютировал за английский "Ливерпуль" в товарищеском матче против "Престона", отыграл один тайм и сохранил ворота своей новой команды сухими. Грузинский вратарь вышел в стартовом составе "Ливерпуля", провел на поле 45 минут и практически оставался без дела в течение всего матча. Во втором тайме Арне Слотт полностью сменил состав, заменив Мамардашвили на Фредерика Вудмана. Следующий товарищеский матч "Ливерпуля" состоится 26 июля на "Энфилд Роуд" против "Милана". Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с футболистом до 30 июня 2027-го, но не смогли устоять перед предложением президента "Ливерпуля" в 2024 году и получили за Мамардашвили более чем 35 млн евро. В сборной Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, георгий мамардашвили, клуб "ливерпуль", футбол