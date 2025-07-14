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Мамардашвили провел свой первый официальный матч за "Ливерпуль"
Мамардашвили провел свой первый официальный матч за "Ливерпуль"
Sputnik Грузия
Грузинский вратарь вышел в стартовом составе "Ливерпуля" и провел на поле 45 минут 14.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-14T11:48+0400
2025-07-14T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили дебютировал за английский "Ливерпуль" в товарищеском матче против "Престона", отыграл один тайм и сохранил ворота своей новой команды сухими. Грузинский вратарь вышел в стартовом составе "Ливерпуля", провел на поле 45 минут и практически оставался без дела в течение всего матча. Во втором тайме Арне Слотт полностью сменил состав, заменив Мамардашвили на Фредерика Вудмана. Следующий товарищеский матч "Ливерпуля" состоится 26 июля на "Энфилд Роуд" против "Милана". Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с футболистом до 30 июня 2027-го, но не смогли устоять перед предложением президента "Ливерпуля" в 2024 году и получили за Мамардашвили более чем 35 млн евро. В сборной Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, георгий мамардашвили, клуб "ливерпуль", футбол
Мамардашвили провел свой первый официальный матч за "Ливерпуль"
11:48 14.07.2025 (обновлено: 12:13 14.07.2025)
Грузинский вратарь вышел в стартовом составе "Ливерпуля" и провел на поле 45 минут
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили дебютировал за английский "Ливерпуль" в товарищеском матче против "Престона", отыграл один тайм и сохранил ворота своей новой команды сухими.
Грузинский вратарь вышел в стартовом составе "Ливерпуля", провел на поле 45 минут и практически оставался без дела в течение всего матча.
Во втором тайме Арне Слотт полностью сменил состав, заменив Мамардашвили на Фредерика Вудмана.
Следующий товарищеский матч "Ливерпуля" состоится 26 июля на "Энфилд Роуд" против "Милана".
Один из лучших клубов мирового футбола "Ливерпуль" приобрел Георгия Мамардашвили у "Валенсии" в 2024 году. В течение года грузинский вратарь оставался в аренде в испанской команде.
Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо".
В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с футболистом до 30 июня 2027-го, но не смогли устоять перед предложением президента "Ливерпуля" в 2024 году и получили за Мамардашвили более чем 35 млн евро.
В сборной Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года.