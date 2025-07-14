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Мжаванадзе: Беларусь станет надежным другом Грузии

Мжаванадзе: Беларусь станет надежным другом Грузии

Sputnik Грузия

О планах Беларуси по сближению с Грузией Мжаванадзе лично узнал от нового посла Николая Рогащука на праздновании Дня независимости Беларуси 14.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-14T23:17+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Беларусь нацелена на углубление отношений с Грузией по разным направлениям, и готова выступить надежным другом страны, заявил Sputnik Грузия председатель "Объединения правозащитников" Грузии, адвокат, директор телекомпании "Сезони" Николоз Мжаванадзе. О планах Беларуси по сближению с Грузией Мжаванадзе лично узнал от нового посла Николая Рогащука на праздновании Дня независимости Беларуси 3 июля. На мероприятии Мжаванадзе и руководителю Института Евразии Гулбаату Рцхиладзе передали юбилейные медали "80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков". Комментируя назначение заместителя управляющего делами президента Николая Рогащука на должность посла Беларуси в Грузии, президент Александр Лукашенко 22 мая отметил, что отношения между Минском и Тбилиси улучшились. "У нас сдвинулись отношения в лучшую сторону. Я очень доволен, что это произошло. Грузины к нам очень хорошо относятся. Очень ценят наш народ", – заявил Лукашенко. Грузия и Беларусь установили дипломатические отношения в 1994 году. Отношения между двумя странами стали стремительно развиваться после 2015 года, когда Лукашенко впервые посетил Тбилиси с официальным визитом. По словам Мжаванадзе, Беларусь – пример того, как можно создать экономически сильную страну, имея торговые связи с Россией. "Беларусь сегодня сильное, процветающее государство, у которой хорошие отношения с Россией, и если бы у нас также наладились отношения с соседней страной, то развитие экономики Грузии было бы в разы стремительнее", – отметил он. Грузия и Россия Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина. Между тем Россия остается одним из важнейших торговых партнеров для Грузии. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5.4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2025 года осуществили граждане России – почти 581,1 тысячи, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Между тем Россия остается главным рынком для экспорта грузинского натурального виноградного вина. За пять месяцев 2025 года 63% общего объема экспорта вина пришлось именно на Россию. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в январе-мае 2025 года в соседнюю страну вывезли вино стоимостью 57,6 миллиона долларов, что на 45% меньше, чем за отчетный период 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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