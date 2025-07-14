Нодар Думбадзе: один из самых любимых писателей Грузии - видео
© video: Sputnik / Stringer
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Нодар Думбадзе – выдающийся грузинский и советский писатель, он родился 14 июля 1928 года в Тбилиси. Его отец Владимир Думбадзе был репрессирован и расстрелян, а мать и братья арестованы и сосланы в ГУЛАГ в 1937 году.
Из-за этого вначале Нодар Думбадзе рос в Абхазии у родственников, затем в регионе Гурия, в селе Хидистави, где находится его музей. В произведениях писателя отражена вера в человека и добро, в победу и торжество лучших человеческих качеств. Творчеству Думбадзе присуще сочетание комического с драматическим, глубокий лиризм.
Его перу принадлежат такие произведения, как романы “Я, бабушка, Илико и Илларион”, "Закон вечности", "Я вижу Солнце", "Белые флаги", “Не бойся, мама!”, повесть "Кукарача", рассказы "Хеладос", "Коррида", "Цыгане" и другие.
Думбадзе является одним из самых любимых авторов в Грузии и занимает особое место в грузинской литературе. Многие его произведения экранизированы и по сей день не сходят с театральных подмостков страны. Писатель работал в журналах “Цискари” и “Нианги”, где был главным редактором, также он работал на киностудии “Грузия-фильм”.
Скончался Нодар Думбадзе 14 сентября 1984 года от четвертого инфаркта. Он был похоронен в Тбилиси в парке Мзиури, созданном в 1982 году для тбилисской молодежи по инициативе писателя. В 2009 году прах Нодара Думбадзе был перенесен в Мтацминдский пантеон писателей и общественных деятелей Грузии.
Его перу принадлежат такие произведения, как романы “Я, бабушка, Илико и Илларион”, "Закон вечности", "Я вижу Солнце", "Белые флаги", “Не бойся, мама!”, повесть "Кукарача", рассказы "Хеладос", "Коррида", "Цыгане" и другие.
Думбадзе является одним из самых любимых авторов в Грузии и занимает особое место в грузинской литературе. Многие его произведения экранизированы и по сей день не сходят с театральных подмостков страны. Писатель работал в журналах “Цискари” и “Нианги”, где был главным редактором, также он работал на киностудии “Грузия-фильм”.
Скончался Нодар Думбадзе 14 сентября 1984 года от четвертого инфаркта. Он был похоронен в Тбилиси в парке Мзиури, созданном в 1982 году для тбилисской молодежи по инициативе писателя. В 2009 году прах Нодара Думбадзе был перенесен в Мтацминдский пантеон писателей и общественных деятелей Грузии.