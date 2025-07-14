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Нодар Думбадзе: один из самых любимых писателей Грузии - видео

Нодар Думбадзе: один из самых любимых писателей Грузии - видео

Sputnik Грузия

Нодар Думбадзе – выдающийся грузинский и советский писатель, он родился 14 июля 1928 года в Тбилиси. Его отец Владимир Думбадзе был репрессирован и расстрелян... 14.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-14T16:27+0400

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Из-за этого вначале Нодар Думбадзе рос в Абхазии у родственников, затем в регионе Гурия, в селе Хидистави, где находится его музей. В произведениях писателя отражена вера в человека и добро, в победу и торжество лучших человеческих качеств. Творчеству Думбадзе присуще сочетание комического с драматическим, глубокий лиризм.Его перу принадлежат такие произведения, как романы “Я, бабушка, Илико и Илларион”, "Закон вечности", "Я вижу Солнце", "Белые флаги", “Не бойся, мама!”, повесть "Кукарача", рассказы "Хеладос", "Коррида", "Цыгане" и другие.Думбадзе является одним из самых любимых авторов в Грузии и занимает особое место в грузинской литературе. Многие его произведения экранизированы и по сей день не сходят с театральных подмостков страны. Писатель работал в журналах “Цискари” и “Нианги”, где был главным редактором, также он работал на киностудии “Грузия-фильм”.Скончался Нодар Думбадзе 14 сентября 1984 года от четвертого инфаркта. Он был похоронен в Тбилиси в парке Мзиури, созданном в 1982 году для тбилисской молодежи по инициативе писателя. В 2009 году прах Нодара Думбадзе был перенесен в Мтацминдский пантеон писателей и общественных деятелей Грузии.

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