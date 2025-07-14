Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250714/nodar-dumbadze-odin-iz-samykh-lyubimykh-pisateley-gruzii---video-294149175.html
Нодар Думбадзе: один из самых любимых писателей Грузии - видео
Нодар Думбадзе: один из самых любимых писателей Грузии - видео
Sputnik Грузия
Нодар Думбадзе – выдающийся грузинский и советский писатель, он родился 14 июля 1928 года в Тбилиси. Его отец Владимир Думбадзе был репрессирован и расстрелян... 14.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-14T16:27+0400
2025-07-14T16:27+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
грузия
нодар думбадзе
история
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/0e/294149004_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1750aaec4ec956b4644088bf78129d13.jpg
Из-за этого вначале Нодар Думбадзе рос в Абхазии у родственников, затем в регионе Гурия, в селе Хидистави, где находится его музей. В произведениях писателя отражена вера в человека и добро, в победу и торжество лучших человеческих качеств. Творчеству Думбадзе присуще сочетание комического с драматическим, глубокий лиризм.Его перу принадлежат такие произведения, как романы “Я, бабушка, Илико и Илларион”, "Закон вечности", "Я вижу Солнце", "Белые флаги", “Не бойся, мама!”, повесть "Кукарача", рассказы "Хеладос", "Коррида", "Цыгане" и другие.Думбадзе является одним из самых любимых авторов в Грузии и занимает особое место в грузинской литературе. Многие его произведения экранизированы и по сей день не сходят с театральных подмостков страны. Писатель работал в журналах “Цискари” и “Нианги”, где был главным редактором, также он работал на киностудии “Грузия-фильм”.Скончался Нодар Думбадзе 14 сентября 1984 года от четвертого инфаркта. Он был похоронен в Тбилиси в парке Мзиури, созданном в 1982 году для тбилисской молодежи по инициативе писателя. В 2009 году прах Нодара Думбадзе был перенесен в Мтацминдский пантеон писателей и общественных деятелей Грузии.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/0e/294149004_130:0:1090:720_1920x0_80_0_0_0ddc15739eb14370ff3c9643373fdf79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, нодар думбадзе, история, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, нодар думбадзе, история, видео

Нодар Думбадзе: один из самых любимых писателей Грузии - видео

16:27 14.07.2025
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
Нодар Думбадзе – выдающийся грузинский и советский писатель, он родился 14 июля 1928 года в Тбилиси. Его отец Владимир Думбадзе был репрессирован и расстрелян, а мать и братья арестованы и сосланы в ГУЛАГ в 1937 году.
Из-за этого вначале Нодар Думбадзе рос в Абхазии у родственников, затем в регионе Гурия, в селе Хидистави, где находится его музей. В произведениях писателя отражена вера в человека и добро, в победу и торжество лучших человеческих качеств. Творчеству Думбадзе присуще сочетание комического с драматическим, глубокий лиризм.

Его перу принадлежат такие произведения, как романы “Я, бабушка, Илико и Илларион”, "Закон вечности", "Я вижу Солнце", "Белые флаги", “Не бойся, мама!”, повесть "Кукарача", рассказы "Хеладос", "Коррида", "Цыгане" и другие.

Думбадзе является одним из самых любимых авторов в Грузии и занимает особое место в грузинской литературе. Многие его произведения экранизированы и по сей день не сходят с театральных подмостков страны. Писатель работал в журналах “Цискари” и “Нианги”, где был главным редактором, также он работал на киностудии “Грузия-фильм”.

Скончался Нодар Думбадзе 14 сентября 1984 года от четвертого инфаркта. Он был похоронен в Тбилиси в парке Мзиури, созданном в 1982 году для тбилисской молодежи по инициативе писателя. В 2009 году прах Нодара Думбадзе был перенесен в Мтацминдский пантеон писателей и общественных деятелей Грузии.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0