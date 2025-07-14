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Осторожно с огнем – жителям Грузии напомнили об опасности лесных пожаров в жару
Осторожно с огнем – жителям Грузии напомнили об опасности лесных пожаров в жару
Sputnik Грузия
Разведение костров разрешается при условии предварительной подготовки площадки 14.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-14T22:50+0400
2025-07-14T22:50+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Жителей Грузии призвали проявлять особую осторожность при передвижении по лесу, и соблюдать установленные запреты, так как повышение температуры воздуха увеличивает риск лесных пожаров, говорится в сообщении Национального агентства лесного хозяйства Минсельхоза Грузии. Запрещается разводить костер в лесу под деревьями, в молодняках хвойных пород, на старых гарях, на поврежденных лесных участках (ветровиках, буреломах), на неочищенных от порубочных остатков лесных вырубках, на участках невырубленной обработанной древесины, на торфяниках и сухих травах. Согласно Кодексу Грузии об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара или его распространение на определенную территорию, а также уничтожение или повреждение леса в результате поджога или неосторожного обращения с огнем, повлечет штраф в размере от 300 до 500 лари. Кроме того, учитывая ущерб, причиненный пожаром, дело может быть квалифицировано как уголовное преступление. За уничтожение лесов путем поджога в Грузии закон предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Пожары в Грузии Согласно статистике, в 2024 году в результате пожаров в Грузии погибли 42 человека, по сравнению с данными 2023 года этот показатель меньше на 6 человек. Всего в стране в 2024 году произошло 11 639 пожаров и сгорело 504 здания. В 2023 году во время пожаров сгорело 389 зданий. Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек и сгорело 543 здания. Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, лесной пожар
грузия, новости, общество, лесной пожар
Осторожно с огнем – жителям Грузии напомнили об опасности лесных пожаров в жару
Разведение костров разрешается при условии предварительной подготовки площадки
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Жителей Грузии призвали проявлять особую осторожность при передвижении по лесу, и соблюдать установленные запреты, так как повышение температуры воздуха увеличивает риск лесных пожаров, говорится в сообщении Национального агентства лесного хозяйства Минсельхоза Грузии.
Запрещается разводить костер в лесу под деревьями, в молодняках хвойных пород, на старых гарях, на поврежденных лесных участках (ветровиках, буреломах), на неочищенных от порубочных остатков лесных вырубках, на участках невырубленной обработанной древесины, на торфяниках и сухих травах.
На остальной территории лесного фонда разведение костров разрешается при условии предварительной подготовки площадки. Подготовка площадки включает в себя очистку зоны радиусом 1,5 м от легковоспламеняющихся материалов (сена, сухой травы, листьев, веток).
Согласно Кодексу Грузии об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара или его распространение на определенную территорию, а также уничтожение или повреждение леса в результате поджога или неосторожного обращения с огнем, повлечет штраф в размере от 300 до 500 лари.
Кроме того, учитывая ущерб, причиненный пожаром, дело может быть квалифицировано как уголовное преступление. За уничтожение лесов путем поджога в Грузии закон предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
Согласно статистике, в 2024 году в результате пожаров в Грузии погибли 42 человека, по сравнению с данными 2023 года этот показатель меньше на 6 человек.
Всего в стране в 2024 году произошло 11 639 пожаров и сгорело 504 здания. В 2023 году во время пожаров сгорело 389 зданий.
Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек и сгорело 543 здания.
Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.