https://sputnik-georgia.ru/20250714/popytka-umyshlennogo-ubiystva-v-gori--konflikt-mezhdu-muzhchinami-zakonchilsya-strelboy-294148680.html

Попытка умышленного убийства в Гори – конфликт между мужчинами закончился стрельбой

Попытка умышленного убийства в Гори – конфликт между мужчинами закончился стрельбой

Sputnik Грузия

Задержанным по обвинению в попытке умышленного убийства грозит до 20 лет тюремного срока 14.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-14T19:49+0400

2025-07-14T19:49+0400

2025-07-14T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Четверо человек задержаны полицией Гори в рамках расследования дела о попытке умышленного убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах, и незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанным 20, 22, 43 и 45 лет. Один из них был судим в прошлом и освобожден условно-досрочно. Двум арестованным предъявлено обвинение в сокрытии информации об особо тяжком преступлении. Им грозит до 20 лет тюрьмы. Следствием установлено, что 8 июля этого года в Гори между двумя мужчина произошел конфликт. В результате драки пострадал один из них. Для урегулирования возникшего конфликта пострадавший вместе с несколькими людьми направился в дом к обидчику. Во время повторного конфликта хозяин дома открыл стрельбу по гостям, в результате чего один из мужчин получил огнестрельное ранение.После инцидента участники кровавой разборки скрылись с места происшествия. Раненый покинул территорию вместе со своим 22-летним племянником, который также задержан по обвинению о недонесении о преступлении. МВД проводит оперативно-розыскные и следственные действия по задержанию других лиц, причастных к уголовному делу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, убийство, мвд грузии